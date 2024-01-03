Международное сообщество требует прекратить атаки йеменских хуситов на судна в Красном море

Прекратить нападения на торговые корабли в Красном море и освободить все незаконно задержанные суда и их экипажи требует от йеменских хуситов мировое сообщество. Об этом говорится в совместном заявлении правительств Соединенных Штатов, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Сингапура и Соединенного Королевства опубликованном на сайте Белого Дома, передает УНН.

мы призываем к немедленному прекращению этих незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы будут нести ответственность за последствия, если они будут продолжать угрожать жизни, мировой экономике и свободному движению торговли в критически важных водных путях региона. Мы остаемся преданными международному порядку, основанному на правилах, и полны решимости привлечь злоумышленников к ответственности за незаконные захваты и нападения. - говорится в заявлении правительств.

Детали

Нападения йеменских хуситов на коммерческое судно угрожают "навигационным правам и свободам" в Красном море и являются "глобальным вызовом", который требует "глобального ответа", заявили Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН в среду. В частности, представитель США в ООН Крис Лу считает, что ситуация в Красном море находится на переломной точке.

Во время заседания совета чуть более двух недель назад многие делегации высказали мнение о том, что совет обязан помочь обеспечить беспрепятственный свободный поток законного транзита через Красное море. Сегодня, в свете широкой поддержки совета, Соединенные Штаты считают, что мы находимся на переломной точке. - заявил Крис Лу, представитель США в ООН.

Он также подчеркнул, что эти атаки имеют серьезные последствия для морской безопасности, международного судоходства и торговли, а также подрывают хрупкую гуманитарную ситуацию в Йемене, вредя способности международного сообщества оказать помощь более чем 21 миллиону нуждающихся в ней людей.

Крис Лу также обвинил Иран в содействии нападениям хуситов. И одновременно призвал чтобы все государства-участники придерживались резолюции ООН.

Иран помогал таким операциям хуситов, с 2015 года он передал передовые систем вооружения для хуситов, включая беспилотные летательные системы, крылатые ракеты наземного нападения и баллистические ракеты, которые используются для нападений на морские суда... Мы также знаем, что Иран принимал активное участие в планировании операций против коммерческих судов в Красном море. Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Ираном. Иран здесь имеет выбор. Он может продолжать свой текущий курс или может отказаться от поддержки, без которой хуситам было бы трудно эффективно отслеживать и наносить удары по коммерческим судам, проходящим по судоходным путям через Красное море и Аденский залив. - объяснил свою позицию Крис Лу.

Напоследок представитель США в ООН добавил: "Давайте помнить, что предоставление хуситам оружия и соответствующих материалов всех типов является нарушением резолюции 2216 этого совета. Все государства-члены должны придерживаться своих обязательств в соответствии с этой резолюцией".