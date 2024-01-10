ВМС Британії та США спільними зусиллями відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі
Київ • УНН
Військово-морські сили США і Великобританії відбили масовану атаку хуситів на цивільні судна в Червоному морі.
Кораблі Військово-морського флоту Сполучених Штатів та Королівського Військово-морського флоту Великої Британії відбили масовану атаку хуситів на цивільні судна в Червоному морі. Про це повідомляє Центральне командування США та міністр оборони Британії, передає УНН.
Деталі
Хусити здійснили атаку 9 січня, приблизно о 21:15. Повідомляється, що вони застосували 18 іранських дронів-камікадзе, дві протикорабельні ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
Атака здійснювалася з підконтрольних хуситам районів Ємену в напрямку міжнародних судноплавних шляхів, якими проходили десятки торгових суден.
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Для перехоплення повітряних цілей з авіаносця Dwight D. Eisenhower підняли палубні винищувачі F/A-18 Hornet.
Також по цілям відпрацювали зенітні системи есмінців класу Arleigh Burke: у відбитті атаки були задіяні USS Gravely, USS Laboon та USS Mason.
Хусити будуть нести відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю людей, світовій економіці або вільному потоку торгівлі на критично важливих водних шляхах регіону
Доповнення
З боку Королівських ВМФ Великої Британії був задіяний есмінець HMS Diamond.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив у Twitter (X), що це наймасованіша на сьогодні атака підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі
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