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ВМС Британії та США спільними зусиллями відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі

ВМС Британії та США спільними зусиллями відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі

Київ • УНН

 • 87159 перегляди

Військово-морські сили США і Великобританії відбили масовану атаку хуситів на цивільні судна в Червоному морі.

Кораблі Військово-морського флоту Сполучених Штатів та Королівського Військово-морського флоту Великої Британії відбили масовану атаку хуситів на цивільні судна в Червоному морі. Про це повідомляє Центральне командування США та міністр оборони Британії, передає УНН

Деталі 

Хусити здійснили атаку 9 січня, приблизно о 21:15. Повідомляється, що вони застосували 18 іранських дронів-камікадзе, дві протикорабельні ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

Атака здійснювалася з підконтрольних хуситам районів Ємену в напрямку міжнародних судноплавних шляхів, якими проходили десятки торгових суден.

Йдеться про свободу судноплавства: Британія застерігає хуситів від подальших атак на кораблі у Червоному морі04.01.24, 16:48 • 22626 переглядiв

Для перехоплення повітряних цілей з авіаносця Dwight D. Eisenhower підняли палубні винищувачі F/A-18 Hornet.

Також по цілям відпрацювали зенітні системи есмінців класу Arleigh Burke: у відбитті атаки були задіяні USS Gravely, USS Laboon та USS Mason.

Хусити будуть нести відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю людей, світовій економіці або вільному потоку торгівлі на критично важливих водних шляхах регіону

- підкреслили в Центральному командуванні США.

Доповнення 

З боку Королівських ВМФ Великої Британії був задіяний есмінець HMS Diamond.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив у Twitter (X), що це наймасованіша на сьогодні атака підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі  

Нагадаємо

Глобальна коаліція закликає хуситів припинити атаки в Червоному морі та звільнити полонених. У США наголошують, що напади єменських хуситів є "глобальним викликом"

США потопили три човни хуситів у Червоному морі31.12.23, 12:40 • 42767 переглядiв

Володимир Омельченко

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