США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене

Американские и британские самолеты военно-воздушных сил в ночь на пятницу нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сильные взрывы произошли, в частности, в порту Ходейда и в столице страны Сане.

Контекст

С начала войны 7 октября между Израилем и ХАМАС повстанцы Хуси, которые находятся вблизи Ирана и контролируют значительную часть Йемена, усилили нападения в Красном море, чтобы помешать международному морскому сообщению.

Они утверждают, что действуют в солидарности с палестинцами в Газе.

Times: этой ночью Британия и США нанесут удары по позициям хуситов в Йемене