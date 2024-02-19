ЄС розпочинає військову операцію в Червоному морі
Київ • УНН
ЄС розпочинає військово-морську операцію під назвою "Aspides" для забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі та реагування на напади бойовиків-хуситів у Ємені.
Військово-морські сили ЄС розпочинають операцію проти єменських хуситів в Червоному морі. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в соціальній мережі Х, інформує УНН.
Я вітаю сьогоднішнє рішення розпочати операцію Військово-морських сил ЄС "Aspides". Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами.
За її словами, окрім реагування на кризу, військова операція -це крок до посилення європейської присутності на морі для захисту європейських інтересів.
Доповнення
Як зазначає DPA, військово-морська місія, передбачає відправку європейських військових кораблів і бортових систем раннього попередження до Червоного моря, Аденської затоки та навколишніх вод.
Судна "Aspides" матимуть наказ лише стріляти по бойовиках, якщо вони нападуть першими. Оперативне командування перебуватиме у грецькому місті Лариса.
Контекст
Бойовики-хуси з Ємену атакували кораблі в регіоні, як вони кажуть, у відповідь на військові дії Ізраїлю в секторі Газа.
Через напади хуситів страждає економіка Європейського союзу. У четвер комісар ЄС з економіки Паоло Джентіліоні заявив журналістам, що "у зв'язку зі зміною маршруту судноплавства через Червоне море час доставки вантажів між Азією та ЄС збільшився на 10-15 днів, а вартість цих вантажів зросла приблизно на 400 %".
Прибуток від Суецького каналу впав майже вдвічі через атаки хуситів - Bloomberg05.02.24, 10:52 • 28052 перегляди