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ЄС розпочинає військову операцію в Червоному морі

ЄС розпочинає військову операцію в Червоному морі

Київ • УНН

 • 24245 перегляди

ЄС розпочинає військово-морську операцію під назвою "Aspides" для забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі та реагування на напади бойовиків-хуситів у Ємені.

Військово-морські сили ЄС розпочинають операцію проти єменських хуситів в Червоному морі. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в соціальній мережі Х, інформує УНН.

Я вітаю сьогоднішнє рішення розпочати операцію Військово-морських сил ЄС "Aspides". Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами.

- написала Урсула фон дер Ляєн. 

За її словами, окрім реагування на кризу, військова операція -це крок до посилення європейської присутності на морі для захисту європейських інтересів.

Доповнення

Як зазначає DPA, військово-морська місія,  передбачає відправку європейських військових кораблів і бортових систем раннього попередження до Червоного моря, Аденської затоки та навколишніх вод.

Судна "Aspides" матимуть наказ лише стріляти по бойовиках, якщо вони нападуть першими. Оперативне командування перебуватиме у грецькому місті Лариса.

Контекст

Бойовики-хуси з Ємену атакували кораблі в регіоні, як вони кажуть, у відповідь на військові дії Ізраїлю в секторі Газа.

Через напади хуситів страждає економіка Європейського союзу.  У четвер комісар ЄС з економіки Паоло Джентіліоні заявив журналістам, що "у зв'язку зі зміною маршруту судноплавства через Червоне море час доставки вантажів між Азією та ЄС збільшився на 10-15 днів, а вартість цих вантажів зросла приблизно на 400 %".

Прибуток від Суецького каналу впав майже вдвічі через атаки хуситів - Bloomberg05.02.24, 10:52 • 28052 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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