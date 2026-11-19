В студии Rockstar объяснили гигантские масштабы открытого мира Grand Theft Auto VI долгосрочными планами по развитию игры. Об этом сообщает Kotaku, передаёт УНН.

Детали

Журналист издания решил выяснить, насколько велика карта в GTA VI, и, по его словам, чтобы пройти пешком всю карту, ему понадобилось 3 часа, 21 минута и 20 секунд.

Что ж, я прошёл, проехал и пролетел всю карту, чтобы выяснить, сколько времени займут эти путешествия в огромном сиквеле с открытым миром от Rockstar. Во-первых, я прошёл пешком всю карту. Для этого я выбрал самую южную точку, до которой мог добраться и которая всё ещё находилась на суше, а затем двигался пешком как можно прямее, не отклоняясь от курса. Иногда из-за аллигаторов или скал, на которые невозможно взобраться, мне приходилось делать небольшие обходы. Сначала я должен был держаться автомагистралей, продвигаясь вверх по островам, составляющим нижнюю часть огромного мира. Когда я добрался до самой северной точки на карте, я остановил секундомер. Чтобы пройти GTA 6 пешком, мне понадобилось 3 часа, 21 минута и 20 секунд. Это было настоящее путешествие, и во время прогулки я открыл для себя места, которых никогда раньше не видел, и наткнулся на новые события, в частности на парня, который занимался сексом с персонажем аниме, надев шлем виртуальной реальности", — написал журналист.

Он также рассказал, что после прогулки развернулся и побежал через карту, следуя примерно тем же маршрутом.

Даже постоянно бегая и спринтуя, я всё равно потратил на это 1 час 41 минуту. Для сравнения: пробежать карту GTA V занимает примерно 30 минут. А пройти её пешком — около двух с половиной часов — добавляет журналист.

Издание поинтересовалось этим фактом у Rockstar, после чего вице-президент по дизайну Стивен Донкин рассказал, что карта создавалась также с учётом будущих обновлений игры.

Карта была создана с расчётом на долгосрочную перспективу и с учётом множества факторов. Поэтому на карте есть несколько зон, которые предоставляют нам возможности в будущем, если они понадобятся нам с точки зрения игрового процесса или сюжета — сказал Донкин.

Издание добавляет, что Rockstar не поделилась никакими дополнительными подробностями о том, какими именно могут быть эти "потребности", но, похоже, компания создала GTA VI как проект, который можно со временем расширять — возможно, с помощью дополнений, обновлений и/или какого-либо онлайн-режима.

Напомним

Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00.

В GTA VI дебютировала метал-станция The Chamber 106.6 с Slayer, Metallica, Black Sabbath, Tool и другими группами.