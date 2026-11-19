У студії Rockstar пояснили гігантські масштаби відкритого світу Grand Theft Auto VI довгостроковими планами на розвиток гри. Про це повідомляє Kotaku, передає УНН.

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Журналіст видання вирішив з’ясувати, наскільки велика мапа у GTA VI, і, за його словами, щоб пройти пішки усю мапу, йому знадобилося 3 години, 21 хвилина та 20 секунд.

Що ж, я пройшов, проїхав і пролетів всю карту, щоб з’ясувати, скільки часу займуть ці подорожі у величезному сиквелі від Rockstar з відкритим світом. По-перше, я пройшов пішки всю карту. Для цього я вибрав найпівденнішу точку, до якої міг дістатися, що все ще перебувала на суші, а потім рухався пішки якомога пряміше, не відхиляючись від курсу. Іноді через алігаторів або скелі, на які неможливо піднятися, мені доводилося робити невеликі обходи. Спочатку я мусив триматися автомагістралей, просуваючись вгору по островах, що складають нижню частину величезного світу. Коли я дістався найпівнічнішої точки на карті, я зупинив секундомір. Щоб пройти GTA 6 пішки, мені знадобилося 3 години, 21 хвилина та 20 секунд. Це була справжня подорож, і під час прогулянки я відкрив для себе місця, яких ніколи раніше не бачив, та натрапив на нові події, зокрема на хлопця, який займався сексом з персонажем аніме, маючи на голові шолом віртуальної реальності", - написав журналіст.

Він також розповів, що після прогулянки розвернувся і побіг через карту, йшовши приблизно тим самим маршрутом.

Навіть постійно бігаючи та спринтуючи, я все одно витратив на це 1 годину 41 хвилину. Для порівняння: пробігти карту GTA V займає приблизно 30 хвилин. А пройти її пішки - близько двох з половиною годин - додає журналіст.

Видання поцікавилося щодо цього факту у Rockstar, на що віцепрезидент з дизайну Стівен Донкін розповів, що мапа робилася і під майбутні оновлення гри.

Карта була створена з розрахунком на довгострокову перспективу та з урахуванням багатьох факторів. Тому на карті є кілька зон, які надають нам можливості в майбутньому, якщо у нас виникне потреба в них з точки зору ігрового процесу чи сюжету - сказав Донкін.

Видання додає, що Rockstar не поділилася жодними додатковими деталями щодо того, якими саме можуть бути ці "потреби", але, схоже, компанія створила GTA VI як проєкт, який можна розширювати з часом - можливо, за допомогою доповнень, оновлень та/або якогось онлайн-режиму.

Нагадаємо

Grand Theft Auto VI офіційно вийшла після 13 років очікування. Першими гру спробували у Новій Зеландії, де шутер вийшов о 13:00.

У GTA VI дебютувала метал-станція The Chamber 106.6 із Slayer, Metallica, Black Sabbath, Tool та іншими гуртами.