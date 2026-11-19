Можуть бути використані в майбутньому - у Rockstar розповіли, чому мапа GTA VI виявилася настільки великою
Київ • УНН
Мапу GTA VI створили з урахуванням майбутніх оновлень і сюжетних можливостей. Пішки її можна пройти за 3 години 21 хвилину.
У студії Rockstar пояснили гігантські масштаби відкритого світу Grand Theft Auto VI довгостроковими планами на розвиток гри. Про це повідомляє Kotaku, передає УНН.
Деталі
Журналіст видання вирішив з’ясувати, наскільки велика мапа у GTA VI, і, за його словами, щоб пройти пішки усю мапу, йому знадобилося 3 години, 21 хвилина та 20 секунд.
Що ж, я пройшов, проїхав і пролетів всю карту, щоб з’ясувати, скільки часу займуть ці подорожі у величезному сиквелі від Rockstar з відкритим світом. По-перше, я пройшов пішки всю карту. Для цього я вибрав найпівденнішу точку, до якої міг дістатися, що все ще перебувала на суші, а потім рухався пішки якомога пряміше, не відхиляючись від курсу. Іноді через алігаторів або скелі, на які неможливо піднятися, мені доводилося робити невеликі обходи. Спочатку я мусив триматися автомагістралей, просуваючись вгору по островах, що складають нижню частину величезного світу. Коли я дістався найпівнічнішої точки на карті, я зупинив секундомір. Щоб пройти GTA 6 пішки, мені знадобилося 3 години, 21 хвилина та 20 секунд. Це була справжня подорож, і під час прогулянки я відкрив для себе місця, яких ніколи раніше не бачив, та натрапив на нові події, зокрема на хлопця, який займався сексом з персонажем аніме, маючи на голові шолом віртуальної реальності", - написав журналіст.
Він також розповів, що після прогулянки розвернувся і побіг через карту, йшовши приблизно тим самим маршрутом.
Навіть постійно бігаючи та спринтуючи, я все одно витратив на це 1 годину 41 хвилину. Для порівняння: пробігти карту GTA V займає приблизно 30 хвилин. А пройти її пішки - близько двох з половиною годин
Видання поцікавилося щодо цього факту у Rockstar, на що віцепрезидент з дизайну Стівен Донкін розповів, що мапа робилася і під майбутні оновлення гри.
Карта була створена з розрахунком на довгострокову перспективу та з урахуванням багатьох факторів. Тому на карті є кілька зон, які надають нам можливості в майбутньому, якщо у нас виникне потреба в них з точки зору ігрового процесу чи сюжету
Видання додає, що Rockstar не поділилася жодними додатковими деталями щодо того, якими саме можуть бути ці "потреби", але, схоже, компанія створила GTA VI як проєкт, який можна розширювати з часом - можливо, за допомогою доповнень, оновлень та/або якогось онлайн-режиму.
Нагадаємо
Grand Theft Auto VI офіційно вийшла після 13 років очікування. Першими гру спробували у Новій Зеландії, де шутер вийшов о 13:00.
У GTA VI дебютувала метал-станція The Chamber 106.6 із Slayer, Metallica, Black Sabbath, Tool та іншими гуртами.