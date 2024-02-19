Біля берегів Ємену нова ракетна атака на судно: хусити взяли відповідальність

Вантажне судно, що плаває під прапором Греції і належить США, повідомило про ракетну атаку в Аденській затоці і закликало до військової допомоги, за даними британської компанії морської безпеки Ambrey. Водночас екіпаж ще одного комерційного судна в Аденській затоці залишив судно після атаки, відповідальність за яку взяли на себе хусити, пише УНН з посиланням на Sky News та BBC News.

Деталі

Екіпаж судна, що плаває під прапором Греції і належить США не постраждав внаслідок інциденту, що стався за 93 морські милі на схід від Адена, Ємен, йдеться в повідомленні Ambrey.

Окрім того, до Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства, як повідомляється, надійшло повідомлення про вибух поблизу корабля на схід від Ємену.

Це сталося після того, як єменські хусити заявили, що вони завдали "катастрофічної шкоди" британському кораблю в Аденській затоці і що він ризикує затонути.

Військовий представник хуситів заявив, що вантажне судно Rubymar, що зареєстроване у Великій Британії і плаває під прапором Беліза, ризикує затонути після влучення ракети, пише BBC News.

Як повідомляє BBC News з посиланням на дані влади, екіпаж комерційного судна в Аденській затоці залишив судно після атаки, відповідальність за яку взяв на себе єменський рух хуситів.

Так, агентство морських торгових операцій Великої Британії повідомило, що неназване судно було кинуто біля берегів Ємену після того, як його було пошкоджено вибухом.

Lloyd's List Intelligence повідомила, що Rubymar був уражений двома ракетами.

Доповнення

Хусити, що підтримуються Іраном, з середини листопада здійснили десятки ракетних атак і атак безпілотників на комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, що, за їх словами, є демонстрацією підтримки палестинців у війні між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази.

Атаки спонукали багато судноплавних компаній припинити використання найважливішого водного шляху, який припадає близько 12% світової морської торгівлі.

У відповідь на це минулого місяця американські та британські війська почали завдавати повітряних ударів по цілям на заході Ємену, контрольованому хуситами, вказує BBC.

ЄС розпочинає військову операцію в Червоному морі