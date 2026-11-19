Усадьба купца Дмитриева

Борьба за сохранение исторической застройки Киева продолжается годами. На месте старинных усадеб и модернистских зданий застройщики видят офисные центры и высотки, а активисты выходят на протесты. Несмотря на это, многие дела заканчиваются в пользу города. УНН рассказывает о памятниках, которые удалось спасти от полного уничтожения.

Усадьба Терещенко

Усадьба мецената Ивана Терещенко расположена на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Это цельный архитектурный ансамбль в стиле венецианской готики, построенный во второй половине XIX века. Он имеет статус памятника архитектуры.

Особняк построили по заказу Фелиции Адамовны, жены чиновника юстиции, коллежского асессора Модзелевского. После смерти мужа в 1875 году она продала усадьбу сахаропромышленнику Ивану Терещенко. В 1917–1918 годах семья Терещенко предоставила часть помещений под генеральное секретарство путей сообщения Украинской Центральной Рады, а впоследствии — под Министерство путей сообщения УНР. В ночь на 14 ноября 1918 года именно в этом доме Директория приняла решение о начале войны с большевистской Россией.

Когда пришли большевики, усадьбу, где хранилась большая коллекция произведений искусства, разграбили. Часть полотен просто уничтожили, а сам особняк национализировали. В советские времена здесь размещались различные государственные учреждения. В 1986 году усадьбу признали памятником архитектуры.

В 2006–2008 годах усадьбу вместе с флигелем посредством ряда сделок, несмотря на законодательный запрет на отчуждение, зарегистрировали в собственности частной структуры — ОАО "Центрелеватормлинбуд". Компания должна была полностью отреставрировать здание, но полноценная реставрация так и не началась. Фирма проводила лишь отдельные работы и заявляла, что ищет инвесторов.

В 2016 году столичное управление охраны культурного наследия заставило тогдашних владельцев подписать охранный договор, то есть взять на себя обязательства отреставрировать здание. К тому времени оно уже находилось в неудовлетворительном состоянии.

В 2020 году КГГА утвердила проект реконструкции объекта. Впоследствии выяснилось, что речь идет о превращении усадьбы в офисный центр.

Киевская городская прокуратура годами отстаивала право общины на этот памятник. В 2023 году Верховный Суд по иску столичной прокуратуры вернул из частной собственности особняк общей площадью более 1 тыс. кв. м. В следующем году прокуратура подала в хозяйственный суд иск об отмене государственной регистрации права собственности общества на нежилые помещения во флигеле и их возвращении территориальной общине Киева. Суд удовлетворил иск, а Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение.

В мае 2026 года по инициативе городской власти в усадьбе провели толоку. Участники выполнили первоочередные работы для сохранения здания и его территории. В частности, они закрыли поврежденные оконные проемы OSB-плитами, чтобы защитить дом от осадков, проникновения посторонних и дальнейшего разрушения.

Дом Осипа Родина

Еще один исторический памятник столицы — Дом Осипа Родина на улице Олеся Гончара, каменная усадьба 1882 года. В сентябре 2020 года Департамент охраны культурного наследия КГГА внес ее в перечень вновь выявленных объектов. Однако в 2021 году ООО "Арикс" добилось через суд отмены этого статуса. Окружной административный суд Киева опирался на экспертное заключение Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Согласно этому заключению, дом не имеет историко-архитектурной ценности, поэтому "объект можно отнести к рядовому историческому зданию". Также в нем указано, что здание очень изношено (примерно на 70%) и имеет значительные повреждения аварийного характера.

Как только с дома сняли охранный статус, на соседнем участке почти сразу началось строительство. Здесь должны были возвести ЖК Franklin Concept House высотой 5 + 19 этажей. И это несмотря на то, что территория относится к Центральной планировочной зоне столицы, где действует ограничение высоты: не выше 27 метров (до 9 этажей).

По данным СМИ, ЖК должна была строить Perfect Group народного депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко вместе с Saga Development экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша и Kyivproject Development. Заказчиком строительства выступала «Концепт Плаза», 25% которой принадлежит «Спецбудинвесту-17» из группы Исаенко. Впоследствии появилась информация о планах возвести офисно-гостиничный комплекс, что угрожало сносом и самому историческому зданию.

В этом году Офису Генерального прокурора удалось через суд защитить памятник от уничтожения.

«Цветы Украины»

Модернистское сооружение 1985 года (архитектор Николай Левчук) находится на улице Сечевых Стрельцов в Киеве. В 2021 году застройщик пытался его разрушить. Компания Rockwill Group планировала реконструировать здание и превратить его в офисный центр с надстройкой и подземным паркингом.

В защиту здания активно выступили киевляне. Борьба активистов даже легла в основу документального фильма режиссера Ангелины Борец.

В августе 2021 года Департамент охраны культурного наследия КГГА внес «Цветы Украины» в перечень объектов культурного наследия Киева. Почти одновременно Минкульт внес здание в Государственный реестр недвижимых памятников. Но уже 2 декабря 2022 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск застройщика. Суд отменил предписания Минкульта о запрете строительства и решение об охранном статусе «Цветов».

В 2023 году компания выставила здание на продажу, хотя в это время продолжались суды о его возвращении общине.

В 2026 году суд по жалобе Киевской городской прокуратуры запретил восстанавливать демонтаж фасада, который коммерческая структура начала незаконно. Суд также не допустил исключения здания из перечня объектов культурного наследия и из Государственного реестра недвижимых памятников.

Усадьба купца Дмитриева

Усадьба купца Дмитриева — комплекс памятников архитектуры 1830–1895 годов на Подоле. Еще в 2010 году КП «Подол-ИнвестРеконструкция» заключило с ЧП «Конвалия-Недвижимость» инвестиционный договор на реконструкцию 8 зданий XIX века площадью около 3,1 тыс. кв. м. Фирму зарегистрировали 27 августа 2010 года, за два месяца до конкурса, на котором ее выбрали инвестором. Реконструкцию так и не начали, однако в 2017 году фирма зарегистрировала здания на себя.

Компания планировала возвести на месте исторической застройки офисно-общественный комплекс с торговыми помещениями и подземным паркингом. Кроме того, через суд она пыталась лишить здания статуса памятника.

СМИ связывали «Конвалию-Недвижимость» с бывшим председателем ЦИК Михаилом Охендовским.

В 2019 году активисты протестовали против передачи земли.

В ноябре 2021 года суд отменил регистрацию права собственности за «Конвалией-Недвижимость», которую фактически оформили на основании невыполненного инвестиционного соглашения. 17 мая 2024 года в рамках уголовного производства на 6 из 8 зданий наложили арест. Оспорить статус памятника фирма не смогла: 6 октября 2025 года кассационный суд ей отказал. В конце концов прокуратуре удалось отстоять право общины столицы на эти здания.

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