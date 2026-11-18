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В Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос УНН сообщили, что земли историко-культурного назначения с расположенным на них оборонительным укреплением "Змиевы валы" памятника археологии национального значения "Городище „Большое Ходосовское"" в Киевской области возвращены в собственность государства.

"Змиевы валы" и "Городище „Большое Ходосовское""

Городище "Большое Ходосовское" и связанные с ним Змиевы валы — это уникальный памятник археологии национального значения в Обуховском районе Киевской области.

"Городище „Большое Ходосовское" — одно из городищ-гигантов лесостепной Украины середины I тыс. до н. э. Оно является достоянием украинского народа и невоспроизводимым источником информации о его зарождении, формировании и развитии.

А древнее оборонительное сооружение "Змиевы валы" скифского времени продолжало выполнять свои функции в период Киевской Руси и во время обороны Киева в 1941 году.

В 2024 году появилась информация о том, что на территории памятника зафиксированы незаконные земляные и строительные работы, которые проводятся без каких-либо разрешений органов охраны культурного наследия. Роются котлованы, разрушается уникальный ландшафт. В непосредственной близости от валов (на расстоянии 10–15 метров) уже возведено несколько домов, и планируется строительство коттеджного городка. Ранее еще часть земель, относящихся к памятнику, была незаконно передана местными властями под распашку — речь идет о 14 гектарах земель, которые стали собственностью сельскохозяйственной компании.

"Установив нарушение и бездействие уполномоченных государственных органов, Офис Генерального прокурора обратился с иском о возвращении земельного участка, который был удовлетворен хозяйственным судом Киевской области. В настоящее время землю возвращено государству", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Поселение трипольской культуры на территории Винницкой области

В ОГП также сообщили, что Верховный суд подтвердил доводы прокуратуры о том, что передача 24,8 гектара земель на территории Тепликского поселкового совета в Винницкой области в аренду ООО "Теплик Агро" нарушает право государства, поскольку на ней расположен памятник археологии — поселение трипольской культуры IV–III вв. до н. э., а земли археологии относятся исключительно к землям государственной собственности. Винницкой областной прокуратурой обеспечено исполнение судебного решения.

Точку поставил Верховный суд, который отклонил жалобу компании об устранении препятствий в пользовании землями и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о возвращении этих земель в государственную собственность.

Городище "Городок" и исторические поселения в Черниговской области

В Черниговской области обеспечено исполнение судебных решений об отмене регистрации и возвращении государству земельных участков историко-культурного назначения общей площадью 122,6 га с расположенными на них памятниками археологии — поселениями "Ковчин-2", "Ковчин-3", "Зарванщина-1", "Мутичев-1", "Пташник-2", "Лысая Гора", городищем "Городок" и частью поселения (посадом городища (Узруй-Коммуна), а в Винницкой области — земельных участков общей площадью 62,8 га, на которых расположены памятники археологии — "Поселение черняховской культуры" (II–IV вв. н. э.) и "Поселение предскифского времени" (VIII — начало VII в. до н. э.).