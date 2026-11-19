С дождём, мокрым снегом и ночными морозами — какие выходные ждут украинцев
Киев • УНН
В Украине прогнозируют дожди, сильный ветер и мокрый снег в Карпатах. На выходных температура ночью опустится до 6° мороза.
Украину ждут дождливые выходные — местами с мокрым снегом, а также морозными ночами, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра пройдут умеренные, ночью в Закарпатье и Прикарпатье значительные, местами сильные дожди, в Карпатах — с мокрым снегом; в большинстве областей порывы ветра 15–20 м/с, на юге страны — до 24 м/с
По словам синоптиков, температура ночью 3–10° тепла, днем 10–16°, в северной части 2–8° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°.
А на выходных — 21–22 ноября — временами ожидается небольшой дождь и мокрый снег; температура 22 ноября снизится ночью до 0–6° мороза, днем — до 0–7° тепла, в южных и восточных областях ночью и днем 4–10° тепла.
Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня06.11.26, 21:11 • 22095 просмотров