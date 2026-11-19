Украину ждут дождливые выходные — местами с мокрым снегом, а также морозными ночами, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра пройдут умеренные, ночью в Закарпатье и Прикарпатье значительные, местами сильные дожди, в Карпатах — с мокрым снегом; в большинстве областей порывы ветра 15–20 м/с, на юге страны — до 24 м/с