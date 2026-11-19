19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась первая в истории трёхсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера владимира путина. Переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продолжались около полутора часов и завершились обнародованием совместной декларации о мире. Однако в документе не нашлось места конкретным решениям по прекращению российско-украинской войны.

О чём договорились лидеры трёх государств, почему украинский вопрос остался за рамками итоговой декларации и какие последствия это может иметь для Киева, разбирался УНН.

Историческая встреча в Шэньчжэне: как проходили переговоры

Трёхсторонние переговоры состоялись 19 ноября в государственной резиденции Kylin Villa в китайском Шэньчжэне. Встреча проходила под председательством Си Цзиньпина, который принимал американского и российского лидеров на полях саммита АТЭС.

Перед началом переговоров лидеры назвали встречу "исторической" и подчеркнули необходимость поддерживать диалог между крупнейшими мировыми державами.Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Китай и россия имеют возможность влиять на международную безопасность и урегулирование глобальных конфликтов. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что взаимодействие великих держав является важным условием поддержания мира.

Отдельной темой для обсуждения аналитиков в области международной политики стали некоторые нюансы дипломатического протокола, замеченные во время встречи лидеров трёх стран. В основном они касались президента россии владимира путина.

Так, председатель КНР не приехал в аэропорт встречать российского лидера. Вместо этого Си Цзиньпин выбрал лично встретить у трапа самолёта своего коллегу — президента США Дональда Трампа. Путина тем временем в Китае приветствовал представитель руководства страны, что формально означает более низкий уровень протокола. Кроме того, на совместной фотографии путина также разместили в стороне от Си Цзиньпина и Трампа: российский лидер стоял рядом с супругой председателя КНР. Во время торжественного ужина по случаю открытия саммита АТЭС также произошёл интересный момент: появлению Дональда Трампа в зале предшествовал гимн США, а вот владимиру путину включили не гимн рф, как ожидалось, а "Трепак" — оживлённый русский танец из балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Более того: после рассадки гостей в зале путин не получил места рядом с президентом США и китайским лидером. Российского президента посадили за отдельный стол.

Политологи и аналитики разделились во мнениях.

Часть из них считает, что таким образом Китай достаточно прозрачно намекнул россии: для официального Пекина дружественные отношения с Вашингтоном важнее, чем дипломатия с москвой. Также такие детали, проявившиеся во время приёма президента рф, связали с желанием Китая показать миру: страна может на равных разговаривать с США, не нуждаясь в посредничестве россии и невзирая на то, что думает по этому поводу её руководство. Иными словами, встречу, которая должна была стать бенефисом возвращения владимира путина в большую политику, Си фактически превратил в поражение, не желая, чтобы его страна стала для этого площадкой.

Однако существуют и противоположные мнения. В частности, специалисты считают, что саму поездку в Китай на состоявшуюся трёхстороннюю встречу можно считать для москвы определённым успехом. Ведь с начала полномасштабного вторжения в Украину владимира путина мало кто из мировых лидеров приглашал к общению в таком формате, за исключением стран — участниц договора ОДКБ, некоторых африканских государств и США, глава которых пожелал встретиться с лидером рф в Анкоридже по поводу войны в Украине.

Кроме того, перед трехсторонним саммитом состоялись отдельные переговоры Трампа с Си и путиным. По информации кремля, главной темой американо-российской встречи стала война против Украины. Об этом сообщил помощник российского президента юрий ушаков. Вместе с тем во время переговоров трех лидеров обсуждался более широкий круг вопросов: международная безопасность, ядерные вооружения, ситуация на Ближнем Востоке, энергетика и возможности дипломатического урегулирования конфликтов.

После завершения закрытой части переговоров совместной пресс-конференции не состоялось. Трамп улетел из КНР, а китайская и российская стороны обнародовали итоговую декларацию.

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Декларация о мире: о чем договорились США, Китай и россия

Главным публичным результатом встречи стала совместная декларация лидеров трех государств, текст которой опубликовало Министерство иностранных дел Китая.

Документ состоит из четырех основных положений.

Первое касается реформирования Организации Объединенных Наций. США, Китай и россия заявили о готовности содействовать изменениям, которые должны повысить эффективность ООН в реагировании на международные вызовы и обеспечении глобальной безопасности.

Второе положение посвящено энергетике. Три государства задекларировали намерение увеличивать производство и поставки нефтепродуктов, а также поддерживать стабильность мировых энергетических потоков.

Третий пункт касается международного правосудия. Лидеры подчеркнули важность принципа согласия государств и уважения к иммунитету государственных должностных лиц. Также в документе говорится о недопустимости злоупотребления юрисдикцией Международного уголовного суда и аналогичных учреждений.

Четвертое положение посвящено ядерной безопасности. Стороны подтвердили, что ядерная война не может иметь победителей и никогда не должна быть развязана. Они также договорились продолжать диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Последний пункт приобретает особое значение после завершения в феврале 2026 года действия договора New START, который ограничивал стратегические ядерные арсеналы США и россии.

Однако нового юридически обязательного соглашения о контроле над вооружениями по итогам саммита представлено не было. Также, несмотря на название документа, декларация не содержит положений о прекращении войны в Украине, выводе российских войск, гарантиях безопасности Киеву или конкретных сроках мирного урегулирования.

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Что сказали Трамп, Си и путин во время переговоров об Украине и не только

Несмотря на отсутствие Украины в итоговой декларации, тема войны оставалась одним из важных вопросов дипломатических контактов в Шэньчжэне.

Американский лидер Дональд Трамп еще до саммита заявлял о намерении обсудить возможности завершения российско-украинской войны и привлечения Китая к этому процессу. Он неоднократно высказывал убеждение, что сотрудничество Вашингтона и Пекина может способствовать прекращению боевых действий. Однако после трехсторонней встречи Белый дом не представил нового мирного плана или конкретных договоренностей относительно следующих переговоров между Украиной и россией.

Также американский президент сказал следующее:

США и КНР стремятся помочь завершить войну между Россией и Украиной;

Вашингтон уже поднимал тему войны в разговоре с Путиным и высказал мнение, что обе стороны хотели бы увидеть ее завершение;

США, россия и Китай как крупнейшие ядерные державы обладают уникальными возможностями для обсуждения сокращения своих ядерных вооружений;

Пекин и москва должны объединиться против МУС — мошеннической глобалистской организации.

Кроме того, Дональд Трамп назвал пышный прием в Шэньчжэне и личную встречу в аэропорту со стороны Си Цзиньпина «большой победой» для обеих стран, а самого китайского лидера — «одним из величайших президентов Китая».

Си Цзиньпин, в свою очередь, в своих публичных выступлениях сосредоточился на более широких вопросах международной стабильности. Китайский лидер подчеркнул необходимость политического и дипломатического урегулирования конфликтов, однако не предложил отдельной инициативы по Украине. После встречи он назвал переговоры позитивными, конструктивными и результативными.

Среди заявлений председателя КНР можно выделить следующие:

назвал первую совместную встречу лидеров трёх государств событием “прорывного значения”;

подчеркнул, что “мир живёт в мире, когда великие державы живут в гармонии”, и призвал совместно отвечать на глобальные вызовы;

подчеркнул, что “ядерную войну невозможно выиграть, и её никогда нельзя допустить” и призвал к полному запрету и окончательному уничтожению ядерного оружия ради построения свободного от него мира;

призвал уважать суверенитет, политические системы и ключевые интересы друг друга, подчеркнув, что “важно не пересекать красные линии друг друга”;

сравнил участников форума с “пассажирами одного корабля”, которым необходимо объединиться и заботиться друг о друге, чтобы преодолевать штормы.

В то же время владимир путин во время вступительных заявлений отметил, что США, Китай и россия имеют общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в частности войны в Украине. Однако российская сторона не сообщила о готовности вывести войска с оккупированных украинских территорий, согласиться на безусловное прекращение огня или отказаться от предыдущих требований.

В итоге по результатам переговоров, прежде чем уехать, путин сказал на камеру следующее:

нет сомнений, что Трамп искренне стремится к урегулированию украинского конфликта (войны, — ред.) и налаживанию сотрудничества рф и США;

именно “киевский режим” начал войну на Юго-Востоке Украины;

киевские власти не хотят прекращать боевые действия, потому что им придётся проводить выборы;

хотелось бы, чтобы за саммитом рф — КНР — США последовало продолжение — эта встреча является страницей в истории дипломатии.

Завершил своё выступление путин фразой о том, что "только Господь знает, что будет дальше, но хотелось бы, чтобы взаимопонимание было".

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Международный уголовный суд: почему один из пунктов декларации важен для Украины

Отдельного внимания заслуживает положение совместной декларации относительно юрисдикции Международного уголовного суда.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест владимира путина по подозрению в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с временно оккупированных территорий в россию. В новой декларации три государства подчеркнули необходимость уважать иммунитеты должностных лиц и не допускать злоупотребления юрисдикцией международных судебных учреждений. Этот пункт может иметь политическое значение для кремля, который последовательно отрицает юрисдикцию МУС в отношении российского руководства.

По этому поводу юристы-международники успокаивают: сама декларация не отменяет ордер на арест путина, не изменяет положений Римского статута и не прекращает расследований международных преступлений. Кроме того, США и Китай — не государства-участники Римского статута. Поэтому политическое заявление трёх их лидеров нельзя отождествлять с изменением международно-правового статуса путина.

Реакция Украины: Зеленский настаивает на участии Киева в переговорах

Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые решения относительно завершения российско-украинской войны должны приниматься при непосредственном участии Украины. В вечернем обращении 18 ноября глава государства сообщил, что американские представители пообещали предоставить украинской стороне информацию о переговорах Трампа в Китае во время запланированных встреч в Берлине.

У нас с европейцами есть чёткая общая позиция: вопросы Украины должны решаться при участии Украины, вопросы Европы должны решаться при участии Европы - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украина будет получать информацию о дипломатических контактах в Китае как от США, так и от других международных партнёров.

Свою позицию по переговорам лидеров трех государств ранее высказал и министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, Соединенные Штаты и Китай имеют достаточное политическое и экономическое влияние на Москву, чтобы усилить давление на российское руководство и способствовать завершению войны. Однако глава МИД предостерег от создания впечатления, что великие державы могут вернуться к практике раздела сфер влияния и решать будущее других стран без их участия.

Сибига подчеркнул, что для Украины принципиальными остаются сохранение суверенитета, надежные гарантии безопасности и недопущение навязывания договоренностей, которые не учитывают ее национальных интересов.

Параллельные переговоры в Берлине: какую роль играет Европа

Пока Трамп, Си и Путин проводили переговоры в Шэньчжэне, европейские партнеры Украины готовили встречу Коалиции желающих в Берлине. На 19 ноября запланированы консультации с участием Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Энди Бернема и других европейских лидеров. В переговорах также должны принять участие представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По предварительной информации, основными вопросами станут дальнейшая военная и финансовая помощь Украине, гарантии безопасности после возможного прекращения огня и подготовка следующего раунда многосторонних переговоров. Кушнер уже сообщил, что американская делегация стремится согласовать с Украиной и европейскими партнерами общую позицию по ключевым элементам прочного мира. Отдельное внимание планируют уделить поддержке украинской противовоздушной обороны, энергетики и финансированию оборонных потребностей в 2027 году.

По информации Reuters, европейские государства стремятся обеспечить собственное участие в переговорах по завершению войны, поскольку будущие договоренности непосредственно повлияют на безопасность континента.

Что встреча в Шэньчжэне означает для Украины

Несмотря на отсутствие конкретных мирных договоренностей, саммит в Шэньчжэне может повлиять на дальнейшее развитие международной дипломатии.

Первый определяющий фактор — это роль Китая. Пекин остается важным торгово-экономическим партнером Москвы, а потому имеет потенциальные рычаги влияния на российское руководство. Если бы Китай согласился использовать часть этих возможностей для усиления давления на Россию, это могло бы изменить условия дипломатических переговоров. Однако итоговая декларация не содержит соответствующих обязательств Пекина.

Второй фактор — политика Вашингтона. Участие Трампа в переговорах с Путиным и Си свидетельствует о стремлении американской администрации поддерживать прямой диалог с двумя государствами, хотя сам саммит и не дал публичных оснований утверждать, что США согласились на изменение санкционной политики в отношении России, пересмотр гарантий безопасности Украины или территориальные уступки со стороны Киева.

Третий фактор — дипломатические возможности России. Участие Путина в трехстороннем формате позволило Кремлю продемонстрировать прямые контакты с руководителями США и Китая. Российская сторона может использовать такой формат для укрепления собственных международных позиций. Однако дипломатическое присутствие само по себе не свидетельствует об отмене санкций или изменении юридической ответственности российского руководства.

Четвертый фактор — участие Украины и Европы. Отсутствие украинских и европейских представителей на трехсторонних переговорах актуализировало вопрос о том, кто именно будет определять параметры возможного мирного урегулирования.

В комментарии Reuters обозреватель Рон Буссо обратил внимание на несоответствие между значительным экономическим весом Европы и ее ограниченным влиянием на отдельные дипломатические процессы. По его оценке, реализовать длительное урегулирование войны без участия Европы будет сложно. Для Украины это означает, что важными останутся не столько контакты Вашингтона с Москвой и Пекином, сколько способность Киева совместно с европейскими партнерами формировать повестку следующих переговоров.

Приблизила ли «встреча трех» завершение войны в Украине

По состоянию на 19 ноября главным результатом переговоров Трампа, Си и Путина остается декларация о сотрудничестве в сфере международной безопасности. Документ не содержит согласованного механизма завершения войны в Украине, а стороны не объявили о новых обязательствах по прекращению боевых действий.

Но сохранение дипломатических контактов между Вашингтоном, Пекином и Москвой создает возможности для дальнейших обсуждений. Для Украины принципиальное значение будет иметь то, превратятся ли эти контакты в практические шаги с привлечением Киева и европейских партнеров.

Пока встреча продемонстрировала готовность трех государств к диалогу, но не дала ответа на главный вопрос: когда и на каких условиях Россия согласится завершить войну против Украины.