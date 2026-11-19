Президент США Дональд Трамп, глава Китая Си Цзиньпин и глава кремля владимир путин сделали первые заявления, собравшись на трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, в том числе о войне рф против Украины, о чем сообщили западные и российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По данным российских СМИ, путин в начале встречи заявил:

мы уделили много внимания войне в Украине на встрече с президентом Трампом;

россию, США и Китай объединяет общая ответственность за поддержание международного мира и безопасности;

наша задача — сохранение и укрепление системы международного права;

нам следует обсудить глобальные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность;

наши народы способны внести значительный вклад в укрепление безопасности в мире, если будут сотрудничать с взаимным уважением.

путин, по данным российских СМИ, рассказал, что обсуждал Украину на двусторонних встречах и с Трампом, и с Си Цзиньпином.

"У наших стран много совпадающих интересов в вопросах урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт в Украине. Мы говорили об этом еще с председателем КНР, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов уделили этому много внимания на двусторонней встрече. У нас общий интерес в борьбе с угрозами и вызовами современности — это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и тому подобное", — сказал путин.

Трамп, по данным Reuters, заявил, что переговоры будут касаться "всех проблем" в мире, сделав несколько заявлений в начале трехсторонней встречи. Вот некоторые из его основных тезисов:

все три страны несут особую ответственность;

слишком часто предыдущие лидеры избегали разговоров с лидерами, с которыми у них были разногласия;

ни один мир никогда не был достигнут путем уменьшения возможностей;

все три страны имеют «уникальное положение» для обсуждения ядерного оружия;

все три страны будут обсуждать «все проблемы, которые обсуждаются в мире».

Президент США Дональд Трамп, указывает CNN, заявил, что он выбирает "другой курс" во внешней политике, впервые встретившись вместе со своими российским и китайским коллегами.

Тепло отзываясь о китайском лидере Си Цзиньпине и путине, которых Трамп называл по имени, Трамп сказал, что, по его мнению, взаимодействие с противниками США может дать результаты.

"Как президенты трех крупнейших стран мира, мы несем особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, влияющим не только на наших людей, но и на всю планету", — сказал он в начале исторических переговоров.

"Слишком часто прошлые лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, а мы чувствуем противоположное и думаем, что уверены в этом", — указал он.

Трамп сказал, что "никакие проблемы никогда не решались" путем отказа разговаривать с лидерами, с которыми существуют разногласия.

"Итак, ни один мир никогда не был установлен путем уменьшения возможностей для взаимодействия и совместных выступлений, — сказал он. — Мы выбираем другой курс".

Он сказал, что вопрос ядерного разоружения будет обсуждаться на саммите, хотя и признал, что убедить страну отказаться от ядерного оружия будет трудно.

"Как только у вас есть ядерное оружие, очень трудно не иметь его, — сказал он. — Так устроена жизнь".

И он выразил оптимизм по поводу того, что решение проблемы войны в Украине может быть близким.

Я думаю, что события развиваются. Я думаю, что (путин) и я надеюсь что другая сторона хотели бы увидеть конец этой войны — сказал он.

Хотя ожидания значительных прорывов от сегодняшней встречи были низкими, Трамп сказал, что это возможно.

"Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать", — сказал он перед тем, как прессе закрыли доступ и началась встреча.

Президент США, как также сообщается, сказал, что встреча "творит историю".

Сообщается, что путин сказал Си и Трампу (через переводчика): "Наши три государства несут общую ответственность за поддержание мира и безопасности". путин сказал: "Мы должны обсудить глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность". Он добавил, что США "могут внести свой вклад в укрепление глобальной стабильности, если будут конструктивно сотрудничать".

Выступая перед долгожданной трехсторонней встречей, китайский лидер Си Цзиньпин, по данным CNN, заявил: "Китай, россия и Соединенные Штаты должны подать пример сотрудничества для решения глобальных вызовов, совместного поддержания мира и стабильности в мире и внесения большего вклада в прогресс человечества".

Ключевые тезисы из вступительного заявления Си Цзиньпина, согласно сообщениям китайских государственных СМИ:

Китай, россия и США должны сотрудничать для решения глобальных проблем;

мир погрузится в хаос, если крупные страны будут воевать;

три страны должны совместно защищать мир и стабильность во всем мире;

здоровое взаимодействие между крупными странами — не опция, а необходимость.

Си Цзиньпин, отмечают росСМИ, призвал Китай, россию и США "подать пример" остальному миру, сотрудничая в решении глобальных проблем и для поддержания мира.

По словам главы КНР, современный мир — это уже не "совокупность разрозненных островов", человечество живет в единой "глобальной деревне", где "судьбы всех людей взаимосвязаны". Поэтому на такие страны, как россия, Китай и США, возлагается "особая ответственность".

Си добавил, что в последние годы Китай продвигает такую модель отношений между крупными державами, которая "характеризуется мирным сосуществованием, общей стабильностью и сбалансированным развитием и приносит пользу как самим участникам, так и миру в целом".

Трамп, Си и путин начали трехсторонний саммит в Китае