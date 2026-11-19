Трамп, Си и путин сделали первые заявления - в том числе о войне рф против Украины
Киев • УНН
Лидеры США, Китая и россии встретились на трёхстороннем саммите в Шэньчжэне. Они обсудили войну в Украине, безопасность и глобальные проблемы.
Президент США Дональд Трамп, глава Китая Си Цзиньпин и глава кремля владимир путин сделали первые заявления, собравшись на трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, в том числе о войне рф против Украины, о чем сообщили западные и российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По данным российских СМИ, путин в начале встречи заявил:
- мы уделили много внимания войне в Украине на встрече с президентом Трампом;
- россию, США и Китай объединяет общая ответственность за поддержание международного мира и безопасности;
- наша задача — сохранение и укрепление системы международного права;
- нам следует обсудить глобальные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность;
- наши народы способны внести значительный вклад в укрепление безопасности в мире, если будут сотрудничать с взаимным уважением.
путин, по данным российских СМИ, рассказал, что обсуждал Украину на двусторонних встречах и с Трампом, и с Си Цзиньпином.
"У наших стран много совпадающих интересов в вопросах урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт в Украине. Мы говорили об этом еще с председателем КНР, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов уделили этому много внимания на двусторонней встрече. У нас общий интерес в борьбе с угрозами и вызовами современности — это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и тому подобное", — сказал путин.
Трамп, по данным Reuters, заявил, что переговоры будут касаться "всех проблем" в мире, сделав несколько заявлений в начале трехсторонней встречи. Вот некоторые из его основных тезисов:
- все три страны несут особую ответственность;
- слишком часто предыдущие лидеры избегали разговоров с лидерами, с которыми у них были разногласия;
- ни один мир никогда не был достигнут путем уменьшения возможностей;
- все три страны имеют «уникальное положение» для обсуждения ядерного оружия;
- все три страны будут обсуждать «все проблемы, которые обсуждаются в мире».
Президент США Дональд Трамп, указывает CNN, заявил, что он выбирает "другой курс" во внешней политике, впервые встретившись вместе со своими российским и китайским коллегами.
Тепло отзываясь о китайском лидере Си Цзиньпине и путине, которых Трамп называл по имени, Трамп сказал, что, по его мнению, взаимодействие с противниками США может дать результаты.
"Как президенты трех крупнейших стран мира, мы несем особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, влияющим не только на наших людей, но и на всю планету", — сказал он в начале исторических переговоров.
"Слишком часто прошлые лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, а мы чувствуем противоположное и думаем, что уверены в этом", — указал он.
Трамп сказал, что "никакие проблемы никогда не решались" путем отказа разговаривать с лидерами, с которыми существуют разногласия.
"Итак, ни один мир никогда не был установлен путем уменьшения возможностей для взаимодействия и совместных выступлений, — сказал он. — Мы выбираем другой курс".
Он сказал, что вопрос ядерного разоружения будет обсуждаться на саммите, хотя и признал, что убедить страну отказаться от ядерного оружия будет трудно.
"Как только у вас есть ядерное оружие, очень трудно не иметь его, — сказал он. — Так устроена жизнь".
И он выразил оптимизм по поводу того, что решение проблемы войны в Украине может быть близким.
Я думаю, что события развиваются. Я думаю, что (путин) и я надеюсь что другая сторона хотели бы увидеть конец этой войны
Хотя ожидания значительных прорывов от сегодняшней встречи были низкими, Трамп сказал, что это возможно.
"Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать", — сказал он перед тем, как прессе закрыли доступ и началась встреча.
Президент США, как также сообщается, сказал, что встреча "творит историю".
Сообщается, что путин сказал Си и Трампу (через переводчика): "Наши три государства несут общую ответственность за поддержание мира и безопасности". путин сказал: "Мы должны обсудить глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность". Он добавил, что США "могут внести свой вклад в укрепление глобальной стабильности, если будут конструктивно сотрудничать".
Выступая перед долгожданной трехсторонней встречей, китайский лидер Си Цзиньпин, по данным CNN, заявил: "Китай, россия и Соединенные Штаты должны подать пример сотрудничества для решения глобальных вызовов, совместного поддержания мира и стабильности в мире и внесения большего вклада в прогресс человечества".
Ключевые тезисы из вступительного заявления Си Цзиньпина, согласно сообщениям китайских государственных СМИ:
- Китай, россия и США должны сотрудничать для решения глобальных проблем;
- мир погрузится в хаос, если крупные страны будут воевать;
- три страны должны совместно защищать мир и стабильность во всем мире;
- здоровое взаимодействие между крупными странами — не опция, а необходимость.
Си Цзиньпин, отмечают росСМИ, призвал Китай, россию и США "подать пример" остальному миру, сотрудничая в решении глобальных проблем и для поддержания мира.
По словам главы КНР, современный мир — это уже не "совокупность разрозненных островов", человечество живет в единой "глобальной деревне", где "судьбы всех людей взаимосвязаны". Поэтому на такие страны, как россия, Китай и США, возлагается "особая ответственность".
Си добавил, что в последние годы Китай продвигает такую модель отношений между крупными державами, которая "характеризуется мирным сосуществованием, общей стабильностью и сбалансированным развитием и приносит пользу как самим участникам, так и миру в целом".
Трамп, Си и путин начали трехсторонний саммит в Китае19.11.26, 10:32 • 11552 просмотра