Президент США Дональд Трамп, глава Китаю Сі Цзіньпін та глава кремля володимир путін зробили перші заяви, зібравшись на тристоронній саміт у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС, у тому числі про війну рф проти України, про що повідомили західні та росЗМІ, пише УНН.

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З даними росЗМІ, путін на початку зустрічі заявив:

ми багато уваги приділили війні в Україні на зустрічі з президентом Трампом;

росію, США та Китай об'єднує спільну відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки;

наше завдання – збереження та зміцнення системи міжнародного права;

нам варто обговорити глобальні економічні зв'язки, продовольчу та енергетичну безпеку;

наші народи здатні значний внесок у зміцнення безпеки у світі, якщо співпрацюватимуть із взаємною повагою.

путін, за даними росЗМІ, розповів, що обговорював Україну на двосторонніх зустрічах і з Трампом, і із Сі Цзіньпіном.

"У наших країн багато співпадаючих інтересів щодо врегулювання регіональних конфліктів, звичайно, включаючи і конфлікт в Україні. Ми говорили про це ще з головою КНР, а сьогодні з ініціативи президента Сполучених Штатів багато приділили цьому уваги на двосторонні зустрічі. У нас спільний інтерес у боротьбі з погрозами та викликами сучасності – це міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочинність тощо", - сказав путін.

Трамп, за даними Reuters, заявив, що переговори стосуватимуться "всіх проблем" у світі, зробивши кілька заяв на початку тристоронньої зустрічі. Ось деякі з його основних тезисів:

усі три країни мають особливу відповідальність;

занадто часто попередні лідери уникали розмов з лідерами, з якими у них були розбіжності;

жоден мир ніколи не був досягнутий через зменшення можливостей;

усі три країни мають «унікальне становище» для обговорення ядерної зброї;

усі три країни обговорюватимуть «всі проблеми, які обговорюються у світі».

Президент США Дональд Трамп, вказує CNN, заявив, що він обирає "інший курс" у зовнішній політиці, вперше зустрівшись разом зі своїми російським та китайським колегами.

Тепло згадуючи китайського лідера Сі Цзіньпіна та путіна, яких Трамп називав на ім'я, Трамп сказав, що, на його думку, взаємодія з супротивниками США може дати результати.

"Як президенти трьох найбільших країн світу, ми несемо особливу відповідальність за підтримку відкритого, шанобливого та продуктивного діалогу з питань, що впливають не лише на наших людей, а й на всю планету", – сказав він на початку історичних переговорів.

"Занадто часто минулі лідери уникали розмов з країнами, з якими у них були розбіжності, а ми відчуваємо протилежне, і ми думаємо, що впевнені в цьому", - вказав він.

Трамп сказав, що "жодні проблеми ніколи не вирішувалися" шляхом відмови розмовляти з лідерами, де є розбіжності.

"Отже, жодного миру ніколи не було встановлено шляхом зменшення можливостей для взаємодії та спільного виступу, – сказав він. - Ми обираємо інший курс".

Він сказав, що питання ядерного роззброєння буде обговорюватися на саміті, хоча й визнав, що переконати країну позбутися ядерної зброї буде важко.

"Як тільки у вас є ядерна зброя, дуже важко її не мати, – сказав він. - Так влаштовано життя".

І він висловив оптимізм щодо того, що вирішення війни в Україні може бути близьким.

Я думаю, що речі відбуваються. Я думаю, що (путін) і я сподіваюся інша сторона хотіли б побачити кінець цієї війни – сказав він.

Хоча очікування щодо значних проривів від сьогоднішньої зустрічі були низькими, Трамп сказав, що це можливо.

"Подивимося, чи зможемо ми щось зробити", – сказав він перед тим, як пресі закрили доступ, і розпочалася зустріч.

Президент США, як також повідомляється, сказав, що зустріч "творить історію".

Повідомляється, що путін сказав Сі та Трампу (через перекладача): "Наші три держави несуть спільну відповідальність за підтримку миру та безпеки". путін сказав: "Ми повинні обговорити глобальні та регіональні зв’язки, а також енергетичну безпеку". Він додав, що США "можуть зробити свій внесок у зміцнення глобальної стабільності, якщо вони конструктивно співпрацюватимуть".

Виступаючи перед довгоочікуваною тристоронньою зустріччю, за даними CNN, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив: "Китай, росія та Сполучені Штати повинні подати приклад співпраці для вирішення глобальних викликів, спільної підтримки миру та стабільності у світі та внесення більшого внеску в прогрес людства".

Ключові тези з вступної заяви Сі Цзіньпіна, згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ:

Китай, росія та США повинні співпрацювати для вирішення глобальних проблем;

світ буде в хаосі, якщо великі країни будуть воювати;

три країни повинні спільно захищати світовий мир і стабільність;

здорова взаємодія між великими країнами не опціональна, а обов'язкова.

Сі Цзіньпін, зазначають росЗМІ, закликав Китай, росію та США "подати приклад" решті світу, співпрацюючи у вирішенні глобальних проблем і для підтримання миру.

За словами глави КНР, сучасний світ - це вже не "сукупність розрізнених островів", людство живе в єдиному "глобальному селі", де "долі всіх людей взаємопов'язані". Тому на такі країни як росія, Китай та США покладається "особлива відповідальність".

Сі додав, що в останні роки Китай просуває таку модель відносин між великими державами, яка "характеризується мирним співіснуванням, загальною стабільністю і збалансованим розвитком, і приносить користь як самим учасникам, так і світу в цілому".

Трамп, Сі та путін розпочали тристоронній саміт у Китаї