19 листопада у китайському Шеньчжені відбулася перша в історії тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського лідера володимира путіна. Переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) тривали приблизно півтори години та завершилися оприлюдненням спільної декларації про мир. Однак у документі не знайшлося місця конкретним рішенням щодо припинення російсько-української війни.

Про що домовилися лідери трьох держав, чому українське питання залишилося поза підсумковою декларацією та які наслідки це може мати для Києва, розбирався УНН.

Історична зустріч у Шеньчжені: як відбувалися перемовини

Тристоронні переговори відбулися 19 листопада у державній резиденції Kylin Villa в китайському Шеньчжені. Зустріч проходила за головування Сі Цзіньпіна, який приймав американського та російського лідерів на полях саміту АТЕС.

Перед початком переговорів лідери назвали зустріч "історичною" та наголосили на необхідності підтримувати діалог між найбільшими світовими державами.Трамп заявив, що Сполучені Штати, Китай і росія мають можливість впливати на міжнародну безпеку та врегулювання глобальних конфліктів. Сі Цзіньпін, своєю чергою, зазначив, що взаємодія великих держав є важливою умовою підтримання миру.

Окремою темою для обговорення аналітиків у галузі міжнародної політики стали деякі нюанси дипломатичного протоколу, які помітили під час зустрічі лідерів трьох країн. У своїй більшості вони стосувалися президента росії володимира путіна.

Так, голова КНР не приїхав на летовище зустрічати російського лідера. Натомість Сі Цзіньпін обрав особисто зустріти перед трапом літака свого колегу президента США Дональда Трампа. Путіна тим часом вітав у Китаї представник керівництва країни, що формально — нижчий рівень протоколу. Крім того, на спільному фото путіна також розмістили осторонь від Сі Цзіньпіна та Трампа: російський лідер стояв поряд із дружиною голови КНР. Під час урочистої вечері з нагоди відкриття саміту АТЕС також стався цікавий момент: появі Дональда Трампа у залі передував славень США, а от володимиру путіну увімкнули не гімн рф, як очікувалося, а "Трепак" — жвавий російський танець із балету Петра Чайковського "Лускунчик". Ба, більше: після розсадження гостей у залі місця поруч із президентом США та китайським лідером путін не отримав. Російського президента посадили за окремий стіл.

Політологи й аналітики розділилися у своїх думках.

Частина вважає, що таким чином Китай доволі прозоро натякнув росії: для офіційного Пекіна доброзичливі відносини з Вашингтоном важливіші, ніж дипломатія з москвою. Також такі деталі, які проявилися під час прийому президента рф, пов'язали з бажанням Китаю показати світові: країна може на рівних говорити зі США, не потребуючи посередництва росії та незважаючи на те, що думає її керівник з цього приводу. Іншими словами, зустріч, яка мала стати бенефісом повернення володимира путіна у велику політику, Сі перетворив фактично на поразку, не бажаючи, щоб його країна стала для цього майданчиком.

Однак існують й протилежні думки. Зокрема, фахівці вважають, що саму поїздку до Китаю на тристоронню зустріч, яка сталася, можна вважати для москви певним успіхом. Адже від початку повномасштабного вторгнення в Україну володимира путіна мало хто зі світових лідерів кликав спілкуватися у такому форматі, за виключенням країн договору ОДКБ, деяких африканських держав та США, очільник яких забажав зустрітися з лідером рф в Анкориджі з приводу війни в Україні.

Крім того, перед тристороннім самітом відбулися окремі переговори Трампа із Сі та путіним. За інформацією кремля, головною темою американсько-російської зустрічі стала війна проти України. Про це повідомив помічник російського президента юрій ушаков. Разом із тим під час переговорів трьох лідерів обговорювали ширше коло питань: міжнародну безпеку, ядерні озброєння, ситуацію на Близькому Сході, енергетику та можливості дипломатичного врегулювання конфліктів.

Після завершення закритої частини переговорів спільної пресконференції не відбулося. Трамп полетів із КНР, а китайська та російська сторони оприлюднили підсумкову декларацію.

Трамп, Сі та путін приїхали до Китаю : що відомо про саміт APEC та чи говоритимуть там про Україну

Декларація про мир: про що домовилися США, Китай і росія

Головним публічним результатом зустрічі стала спільна декларація лідерів трьох держав, текст якої опублікувало Міністерство закордонних справ Китаю.

Документ складається з чотирьох основних положень.

Перше стосується реформування Організації Об'єднаних Націй. США, Китай і росія заявили про готовність сприяти змінам, які повинні підвищити ефективність ООН у реагуванні на міжнародні виклики та забезпеченні глобальної безпеки.

Друге положення присвячене енергетиці. Три держави задекларували намір збільшувати виробництво та постачання нафтопродуктів, а також підтримувати стабільність світових енергетичних потоків.

Третій пункт стосується міжнародного правосуддя. Лідери наголосили на важливості принципу згоди держав та поваги до імунітету державних посадовців. Також у документі йдеться про неприпустимість зловживання юрисдикцією Міжнародного кримінального суду та аналогічних установ.

Четверте положення присвячене ядерній безпеці. Сторони підтвердили, що ядерна війна не може мати переможців і ніколи не повинна бути розв'язана. Вони також домовилися продовжувати діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання поширенню ядерної зброї.

Останній пункт набуває особливого значення після завершення у лютому 2026 року дії договору New START, який обмежував стратегічні ядерні арсенали США та росії.

Однак нової юридично зобов'язувальної угоди про контроль над озброєннями за результатами саміту не представили. Також, попри назву документа, декларація не містить положень про припинення війни в Україні, виведення російських військ, гарантії безпеки Києву чи конкретні терміни мирного врегулювання.

Китай, США та рф за підсумками саміту оприлюднили декларацію "щодо миру" - без згадки України

Що сказали Трамп, Сі та путін під час перемовин про Україну й не тільки

Попри відсутність України у підсумковій декларації, тема війни залишалася одним із важливих питань дипломатичних контактів у Шеньчжені.

Американський лідер Дональд Трамп ще до саміту заявляв про намір обговорити можливості завершення російсько-української війни та залучення Китаю до цього процесу. Він неодноразово висловлював переконання, що співпраця Вашингтона й Пекіна може сприяти припиненню бойових дій. Проте після тристоронньої зустрічі Білий дім не представив нового мирного плану або конкретних домовленостей щодо наступних переговорів між Україною та росією.

Також американський президент сказав наступне:

США та КНР прагнуть допомогти завершити війну між Росією та Україною;

Вашингтон уже порушував тему війни в розмові з Путіним, і висловив думку, що обидві сторони хотіли б бачити її завершення;

США, росія та Китай як найбільші ядерні держави мають унікальні можливості для обговорення скорочення своїх ядерних озброєнь;

Пекін та москва мають об'єднатися проти МКС — шахрайської глобалістської організації.

Крім того, Дональд Трамп назвав пишний прийом у Шеньчжені та особисту зустріч в аеропорту з боку Сі Цзіньпіна "великою перемогою" для обох країн, а самого китайського лідера — "одним із найвидатніших президентів Китаю".

Сі Цзіньпін своєю чергою у своїх публічних виступах зосередився на ширших питаннях міжнародної стабільності. Китайський лідер наголосив на необхідності політичного та дипломатичного врегулювання конфліктів, однак не запропонував окремої ініціативи щодо України. Після зустрічі він назвав переговори позитивними, конструктивними та результативними.

Серед заяв голови КНР можна виділити наступні:

назвав першу спільну зустріч лідерів трьох держав подією “проривного значення”;

підкреслив, що “світ живе в мирі, коли великі держави живуть у гармонії”, і закликав спільно відповідати на глобальні виклики;

наголосив, що “ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна допустити” та закликав до повної заборони та остаточного знищення ядерної зброї заради побудови вільного від неї світу;

закликав поважати суверенітет, політичні системи та ключові інтереси одне одного, наголосивши, що “важливо не перетинати червоні лінії один одного”;

порівняв учасників форуму з “пасажирами одного корабля”, яким потрібно об'єднатися та дбати одне про одного, щоб долати шторми.

Водночас володимир путін під час вступних заяв зазначив, що США, Китай і росія мають спільні інтереси у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні. Однак російська сторона не повідомила про готовність вивести війська з окупованих українських територій, погодитися на безумовне припинення вогню або відмовитися від попередніх вимог.

Зрештою за підсумками перемовин перед тим, як поїхати, путін сказав на камеру таке:

немає сумнівів, що Трамп щиро прагне врегулювання українського конфлікту (війни, – ред.) та налагодження співпраці рф і США;

саме “київський режим” розпочав війну на Південному Сході України;

київська влада не хоче припиняти бойові дії, тому що їм доведеться проводити вибори;

хотілося б, щоб за самітом рф — КНР — США послідувало продовження - ця зустріч є сторінкою в історії дипломатії.

Завершив свій виступ путін фразою про те, що "тільки Господь знає, що буде далі, але хотілося б, щоб взаємне розуміння було".

Трамп, Сі та путін зробили перші заяви - у тому числі про війну рф проти України

Міжнародний кримінальний суд: чому один із пунктів декларації важливий для України

Окремої уваги заслуговує положення спільної декларації щодо юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт володимира путіна за підозрою у воєнних злочинах, пов'язаних із незаконною депортацією та переміщенням українських дітей із тимчасово окупованих територій до росії. У новій декларації три держави наголосили на необхідності поважати імунітети посадовців та не допускати зловживання юрисдикцією міжнародних судових установ. Цей пункт може мати політичне значення для кремля, який послідовно заперечує юрисдикцію МКС щодо російського керівництва.

З цього приводу юристи-міжнародники заспокоюють: сама декларація не скасовує ордера на арешт путіна, не змінює положень Римського статуту та не припиняє розслідувань міжнародних злочинів. Крім того, США і Китай — не держави-учасниці Римського статуту. Тому політичну заяву трьох їх лідерів не можна ототожнювати зі зміною міжнародно-правового статусу путіна.

Реакція України: Зеленський наполягає на участі Києва в переговорах

Напередодні саміту президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які рішення стосовно завершення російсько-української війни мають ухвалюватися за безпосередньої участі України. У вечірньому зверненні 18 листопада глава держави повідомив, що американські представники пообіцяли надати українській стороні інформацію про переговори Трампа в Китаї під час запланованих зустрічей у Берліні.

Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватися за участі України, питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи - наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна отримуватиме інформацію про дипломатичні контакти в Китаї як від США, так і від інших міжнародних партнерів.

Свою позицію про перемовини лідерів трьох держав раніше висловив і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Сполучені Штати та Китай мають достатній політичний і економічний вплив на москву, щоб посилити тиск на російське керівництво та сприяти завершенню війни. Однак очільник МЗС застеріг від створення враження, що великі держави можуть повернутися до практики розподілу сфер впливу та вирішувати майбутнє інших країн без їхньої участі.

Сибіга закцентував на тому, що для України принциповими залишаються збереження суверенітету, надійні гарантії безпеки та недопущення нав'язування домовленостей, які не враховують її національних інтересів.

Паралельні переговори в Берліні: яку роль відіграє Європа

Поки Трамп, Сі та путін проводили переговори у Шеньчжені, європейські партнери України готували зустріч Коаліції охочих у Берліні. На 19 листопада заплановані консультації за участю Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема та інших європейських лідерів. До переговорів також мають долучитися представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За попередньою інформацією, основними питаннями стануть подальша військова й фінансова допомога Україні, гарантії безпеки після можливого припинення вогню та підготовка наступного раунду багатосторонніх переговорів. Кушнер уже повідомив, що американська делегація прагне узгодити з Україною та європейськими партнерами спільну позицію щодо ключових елементів тривалого миру. Окрему увагу планують приділити підтримці української протиповітряної оборони, енергетики та фінансуванню оборонних потреб у 2027 році.

За інформацією Reuters, європейські держави прагнуть забезпечити власну участь у переговорах щодо завершення війни, оскільки майбутні домовленості безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту.

Що зустріч у Шеньчжені означає для України

Попри відсутність конкретних мирних домовленостей, саміт у Шеньчжені може вплинути на подальший розвиток міжнародної дипломатії.

Перший визначальний фактор — це роль Китаю. Пекін залишається важливим торгівельно-економічним партнером москви, а тому має потенційні важелі впливу на російське керівництво. Якби Китай погодився використати частину цих можливостей для посилення тиску на росію, це могло б змінити умови дипломатичних переговорів. Однак підсумкова декларація не містить відповідних зобов'язань Пекіна.

Другий фактор — політика Вашингтона. Участь Трампа у переговорах із путіним та Сі свідчить про прагнення американської адміністрації підтримувати прямий діалог із двома державами, хоча сам саміт і не дав публічних підстав стверджувати, що США погодилися на зміну санкційної політики щодо росії, перегляд гарантій безпеки України чи територіальні поступки з боку Києва.

Третій фактор — дипломатичні можливості росії. Участь путіна у тристоронньому форматі дозволила кремлю продемонструвати прямі контакти з керівниками США та Китаю. Такий формат російська сторона може використовувати для зміцнення власних міжнародних позицій. Проте дипломатична присутність сама по собі не свідчить про скасування санкцій або зміну юридичної відповідальності російського керівництва.

Четвертий фактор — участь України та Європи. Відсутність українських і європейських представників на тристоронніх переговорах актуалізувала питання про те, хто саме визначатиме параметри можливого мирного врегулювання.

У коментарі Reuters оглядач Рон Буссо звернув увагу на невідповідність між значною економічною вагою Європи та її обмеженим впливом на окремі дипломатичні процеси. За його оцінкою, реалізувати тривале врегулювання війни без європейської участі буде складно. Для України це означає, що важливими залишатимуться не стільки контакти Вашингтона з москвою та Пекіном, скільки здатність Києва спільно з європейськими партнерами формувати порядок денний наступних перемовин.

Чи наблизила "зустріч трьох" завершення війни в Україні

Станом на 19 листопада головним результатом переговорів Трампа, Сі та путіна залишається декларація про співпрацю у сфері міжнародної безпеки. Документ не містить погодженого механізму завершення війни в Україні, а сторони не оголосили про нові зобов'язання щодо припинення бойових дій.

Але збереження дипломатичних контактів між Вашингтоном, Пекіном і москвою створює можливості для подальших обговорень. Для України принципове значення матиме те, чи перетворяться ці контакти на практичні кроки із залученням Києва та європейських партнерів.

Поки що зустріч продемонструвала готовність трьох держав до діалогу, але не дала відповіді на головне питання: коли і на яких умовах росія погодиться завершити війну проти України.