Декларацію глав держав Китаю, росії та США за підсумками саміту у китайському Шеньчжені "щодо миру" оприлюднили китайські державні ЗМІ, пише УНН.

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Xinhua навело повний текст декларації глав держав Китаю, росії та США щодо миру, опублікованої у четвер, 19 листопада.

"Декларація глав держав Китаю, росії та США щодо миру

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, президент російської федерації володимир путін та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Дж. Трамп зустрілися в Шеньчжені 19 листопада 2026 року. Глави держав росії та США висловили вдячність Китаю за проведення цього історичного тристороннього саміту. Глави трьох держав провели глибокий обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації та зобов'язалися підтримувати стратегічну стабільність та міжнародну безпеку.

1. Як постійні члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, Китай, росія та Сполучені Штати зобов'язалися реформувати ООН, щоб ООН могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та відповідати своїй фундаментальній місії міжнародного миру та безпеки.

2. Три країни планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів на благо всіх країн. Вони підтвердили важливість стабільних потоків енергоносіїв.

3. Три глави держав визнали, що принцип державної згоди та повага до імунітету державних посадовців мають першорядне значення, і погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

4. Три глави держав підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна вести. Три країни проведуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання розповсюдженню ядерної зброї", - ідеться у тексті декларації, опублікованої китайськими ЗМІ.

У декларації окремо немає згадки про війну рф проти України.

Але росЗМІ повідомили, що спецпосланці президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, які беруть участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, брали участь у тристоронній зустрічі лідерів рф, КНР та США.

Доповнення

Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, глави Китаю Сі Цзіньпіна та глави кремля володимира путіна 19 листопада завершилася через близько півтори години після початку.

Трамп, Сі та Путін у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС 19 листопада зібралися на безпрецедентну тристоронню зустріч, на якій, за їхніми словами, вони мали обговорити війну в Україні та контроль над ядерними озброєннями.

Сидячи за великим круглим столом у віллі в південнокитайському місті Шеньчжень, лідери найбільших ядерних держав світу по черзі виступали зі вступними промовами.

Трамп, Сі та путін зробили перші заяви - у тому числі про війну рф проти України