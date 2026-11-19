Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, глави Китаю Сі Цзіньпіна та глави кремля володимира путіна завершилася. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Вона тривала близько 1 години 20 хвилин.

Джерело: CNN

Трамп, Сі та Путін у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС 19 листопада зібралися на безпрецедентну тристоронню зустріч, на якій, за їхніми словами, вони мали обговорити війну в Україні та контроль над ядерними озброєннями.

Сидячи за великим круглим столом у віллі в південнокитайському місті Шеньчжень, лідери найбільших ядерних держав світу по черзі виступали зі вступними промовами.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі головує на зустрічі.

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"Ми справді творимо історію, - сказав Трамп. - Нам трьом є що обговорити".

"Жоден мир ніколи не був створений через зменшення можливостей для взаємодії", - вказав він.

путін сказав, що три країни мають "численні спільні інтереси у врегулюванні регіональних конфліктів, включаючи, очевидно, конфлікт в Україні".

На відміну від Трампа та путіна, Сі не згадував Україну, але сказав: "Історія говорить нам, що коли великі держави живуть у гармонії, світ у мирі. Коли великі держави стикаються, світ занурюється в хаос".

Як зазначає Reuters, тристоронні переговори навряд чи призведуть до важливих угод, як кажуть аналітики, враховуючи глибокі розбіжності щодо України, Ірану, ядерної зброї та торгівлі. Але це знепокоїло менші країни, які бояться, що їхні інтереси можуть бути проігноровані.

Перед зустріччю Трамп зустрівся з Сі та путіним окремо, назвавши обох друзями.

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