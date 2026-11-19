Трёхсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и главы кремля владимира путина завершилась. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Она длилась около 1 часа 20 минут.

Трамп, Си и путин в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС 19 ноября собрались на беспрецедентную трёхстороннюю встречу, на которой, по их словам, они должны были обсудить войну в Украине и контроль над ядерными вооружениями.

Сидя за большим круглым столом на вилле в южнокитайском городе Шэньчжэнь, лидеры крупнейших ядерных держав мира по очереди выступили со вступительными речами.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Си председательствует на встрече.

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"Мы действительно творим историю, — сказал Трамп. — Нам троим есть что обсудить".

"Ни один мир никогда не был достигнут за счёт уменьшения возможностей для взаимодействия", — указал он.

путин сказал, что три страны имеют "многочисленные общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, включая, очевидно, конфликт в Украине".

В отличие от Трампа и путина, Си не упоминал Украину, но сказал: "История говорит нам, что когда великие державы живут в гармонии, мир пребывает в мире. Когда великие державы сталкиваются, мир погружается в хаос".

Как отмечает Reuters, трёхсторонние переговоры вряд ли приведут к важным соглашениям, как говорят аналитики, учитывая глубокие разногласия по Украине, Ирану, ядерному оружию и торговле. Но это обеспокоило меньшие страны, которые опасаются, что их интересы могут быть проигнорированы.

Перед встречей Трамп отдельно встретился с Си и путиным, назвав обоих друзьями.

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