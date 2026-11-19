Президент США Дональд Трамп встретился с главой кремля владимиром путиным, назвав его "другом", перед первой трехсторонней встречей двух лидеров с главой Китая Си Цзиньпином, ключевыми темами которой, как ожидается, будут торговля, искусственный интеллект и глобальные конфликты. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Трамп встретился с путиным в китайском Шэньчжэне в четверг на полях саммита АТЭС.

Он сказал, что из их переговоров может выйти много "замечательных вещей", и назвал путина "другом".

У нас прекрасные отношения уже много лет. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может выйти много замечательных вещей или, по крайней мере, что-то может начаться. Но я думаю, что из этого что-то выйдет — сказал Трамп.

В кремле по итогам встречи заявили, что путин завершил свою двустороннюю встречу с Трампом в "прекрасном настроении", а вопрос Украины был главной темой обсуждения, сообщает Reuters.

По данным российских СМИ, помощник путина юрий ушаков заявил, что путин и Трамп на встрече обсудили войну рф против Украины, а также вопросы двусторонних отношений. По словам помощника главы кремля, встреча прошла хорошо, она была подготовительной перед трехсторонними переговорами лидеров россии, США и КНР. "Хорошая была встреча", — сказал он, добавив, что лидеры "не делали особо важных заявлений".

Трамп встретился с Си

После этой встречи президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин начали двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС, сообщают китайские государственные СМИ.

Перед встречей с Си Трамп заявил, что встреча будет "продуктивной", и что две страны уже разделили таможенные тарифы "справедливым образом", сообщает Reuters.

Трамп заявил, что Торговый совет, который он и Си договорились создать на своем саммите в Пекине в мае, сбалансировал отношения между двумя странами.

Он также назвал главу Китая "другом", отметив, что между ними особые отношения.

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