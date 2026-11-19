Декларацию глав государств Китая, России и США по итогам саммита в китайском Шэньчжэне "о мире" опубликовали китайские государственные СМИ, пишет УНН.

Детали

Xinhua привело полный текст декларации глав государств Китая, россии и США о мире, опубликованной в четверг, 19 ноября.

"Декларация глав государств Китая, россии и США о мире

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент российской федерации владимир путин и президент Соединённых Штатов Америки Дональд Дж. Трамп встретились в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Главы государств россии и США выразили благодарность Китаю за проведение этого исторического трёхстороннего саммита. Главы трёх государств провели глубокий обмен мнениями по поводу текущей международной ситуации и обязались поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность.

1. Как постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Китай, Россия и Соединённые Штаты обязались реформировать ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей фундаментальной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

2. Три страны планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных потоков энергоносителей.

3. Три главы государств признали, что принцип согласия государств и уважение к иммунитету государственных должностных лиц имеют первостепенное значение, и согласились, что Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

4. Три главы государств подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя вести. Три страны проведут диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия", — говорится в тексте декларации, опубликованной китайскими СМИ.

В декларации отдельно не упоминается война рф против Украины.

Но российские СМИ сообщили, что спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, участвующие в мирных переговорах по поводу войны рф против Украины, приняли участие в трёхсторонней встрече лидеров рф, КНР и США.

Дополнение

Трёхсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и главы кремля владимира путина 19 ноября завершилась примерно через полтора часа после начала.

Трамп, Си и путин в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС 19 ноября собрались на беспрецедентную трёхстороннюю встречу, на которой, по их словам, они должны были обсудить войну в Украине и контроль над ядерными вооружениями.

Сидя за большим круглым столом на вилле в южнокитайском городе Шэньчжэнь, лидеры крупнейших ядерных держав мира по очереди выступали со вступительными речами.

Трамп, Си и путин сделали первые заявления - в том числе о войне рф против Украины