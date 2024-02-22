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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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Лідер єменських хуситів погрожує атакувати з "підводної зброї" в Червоному морі

Київ • УНН

 • 25262 перегляди

Лідер Хуті пригрозив посилити атаки на кораблі в Червоному морі і прилеглих водах, використовуючи нову підводну зброю.

Лідер єменських хуситів погрожує атакувати з "підводної зброї" в Червоному морі

Єменські хусити, яких підтримує Іран, посилять напади на кораблі в Червоному морі та інших водах і запровадили "підводну зброю" на знак незмінної солідарності з палестинцями у війні в Гази. Про це заявив лідер бойового формування хуситів у четвер, 22 лютого, передає УНН із посиланням на Reuters та La Tribune.

Деталі

Абдул Малік аль-Хуті, лідер підтримуваного Іраном шиїтського угруповання, під час телевізійного звернення на єменському каналі "Аль-Масіра" заявив, що бойовики руху хуси використовуватимуть "підводну зброю" для нападу на кораблі, що прямують через Червоне і Аравійське моря.

Операції в Червоному та Аравійському морях, Баб-ель-Мандабській протоці та Аденській затоці тривають, посилюються та є ефективними

-  додав Абдулмалік аль-Хуті в телевізійній промові. Втім він не повідомив подробиць щодо озброєння підводного човна.

Аль-Хуті також привітав "величезні економічні збитки", спричинені атаками його бойовиків на торгові судна, яких з початку ескалації було 183, сказав єменський лідер.

Доповнення

У четвер в Аденській затоці біля узбережжя Ємену був здійснений ракетний обстріл судна, що спричинило пожежу на борту. Повідомляється, що це було британське вантажне судно під прапором Палау.

Судно, "схоже, прямувало з Мап Та Пхут, Таїланд, у напрямку Червоного моря", - повідомила компанія з аналізу даних Ambrey Analytics.

Ще одне судно, Rubymar, було пошкоджене в Аденській затоці в результаті ракетного обстрілу в неділю, відповідальність за який взяли на себе хусити, передає La Tribune.

Нагадаємо

Вантажне судно, що плаває під прапором Греції і належить США, повідомило про ракетну атаку в Аденській затоці і закликало до військової допомоги, за даними британської компанії морської безпеки Ambrey. 

Згідно з новими повідомленнями, Іран передав росії сотні балістичних ракет з дальністю польоту до 700 км.

Зеленський окреслив пріоритети України на 2024 рік аби завершити війну з росією22.02.24, 18:37 • 28211 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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