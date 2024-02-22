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Біля берегів Ємену атаковано вантажне судно, на палубі спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 24095 перегляди

Вантажне судно було обстріляне ракетами біля берегів Ємену, що спричинило пожежу на борту.

Біля берегів Ємену атаковано вантажне судно, на палубі спалахнула пожежа

Ракетний удар по вантажному судну в Аденській затоці, зафіксовано британським морським агентством. В результаті атаки на борту виникла пожежа.

Сили Міжнародного альянсу із захисту морських шляхів розгорнуті для реагування на інцидент, передає УНН із посиланням на Управління торговельного судноплавства ВМС Великої Британії (UKMTO).

Деталі

У 130 км від на південний схід від єменського портового міста Аден знову обстріляне вантажне судно. Агентство морської торгівлі Сполученого Королівства повідомило, що по кораблю було випущено дві ракети, що призвело до пожежі на борту.

Сили Міжнародного альянсу із захисту морських шляхів розгорнуті для реагування на інцидент, йдеться в повідомленні. Суднам у цьому районі закликали проявляти обережність і повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність.

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Доповнення

Хто стоїть за останнім нападом, невідомо. Втім під підозрою знову ісламістське угрупування хуситів Ємена, які неодноразово атакувало цивільні торговельні судна останнім часом.

Хуси заявляють, що діють на знак солідарності з ісламістським ХАМАСом у секторі Газа та спрямовують свої напади на вантажні судна, які ймовірно пов’язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією.

Нагадаємо

Хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля берегів Ємену. За словами американських чиновників, Пентагон розслідує причини аварії дрона, повідомляє The New York Times.

Біля Єрусалиму неподалік контрольно-пропускного пункту стався теракт. Троє нападників відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі на автодорозі. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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