Верховний представник ЄС закликає країни-члени терміново збільшити постачання боєприпасів для України
Київ • УНН
Боррелл закликав країни ЄС терміново збільшити постачання боєприпасів для рішуче налаштованих солдатів України, які потребують величезних кількостей, щоб продовжувати битися.
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС знайти способи збільшити підтримку України, зокрема, постачання вкрай необхідних боєприпасів.
Про це він закликав у листі, з яким ознайомився Euractiv, передає УНН.
Українські солдати сповнені рішучості битися, але їм потрібні боєприпаси. Терміново і у величезних кількостях
Тому я відчуваю, що мій обов'язок і відповідальність - ще раз звернутися до вас, щоб подивитися, що ще ми можемо зробити для підтримки України
Він заявив, що нічого не робити - це не варіант.
Доповнення
Боррель заявляв, що країни-члени ЄС можуть замовляти артилерійські снаряди для України за межами Європи.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна б не втратила Авдіївку, якби були надані всі боєприпаси.