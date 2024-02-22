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Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:16  •  6000 просмотра

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Боррелл призвал страны ЕС срочно увеличить поставки боеприпасов для решительно настроенных солдат Украины, которые нуждаются в огромных количествах, чтобы продолжать сражаться.

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС найти способы увеличить поддержку Украины, в частности, поставки крайне необходимых боеприпасов.

Об этом но призвал в письме,  с которым ознакомился Euractiv, передает УНН.    

Украинские солдаты полны решимости сражаться, но им нужны боеприпасы. Срочно и в огромных количествах

- предупредил Боррель в письме, переданном коллегам из ЕС в среду (21 февраля).

Поэтому я чувствую, что мой долг и ответственность — еще раз обратиться к вам, чтобы посмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки Украины

- написал Боррель.

Он заявил, что ничего не делать — это не вариант.  

Дополнение

Боррель заявлял, что страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы.  

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
Верховний представник ЄС закликає країни-члени терміново збільшити постачання боєприпасів для України
EU High Representative calls on member states to urgently increase ammunition supplies to Ukraine
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Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Боррелл призвал страны ЕС срочно увеличить поставки боеприпасов для решительно настроенных солдат Украины, которые нуждаются в огромных количествах, чтобы продолжать сражаться.

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