Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС найти способы увеличить поддержку Украины, в частности, поставки крайне необходимых боеприпасов.

Об этом но призвал в письме, с которым ознакомился Euractiv, передает УНН.

Украинские солдаты полны решимости сражаться, но им нужны боеприпасы. Срочно и в огромных количествах - предупредил Боррель в письме, переданном коллегам из ЕС в среду (21 февраля).

Поэтому я чувствую, что мой долг и ответственность — еще раз обратиться к вам, чтобы посмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки Украины - написал Боррель.

Он заявил, что ничего не делать — это не вариант.

Дополнение

Боррель заявлял, что страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы были предоставлены все боеприпасы.