Страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы - Боррель

Любое государство-член ЕС, которое хочет увеличить поставки боеприпасов в Украину, может заказывать артиллерийские снаряды за пределами Европы в рамках плана по обеспечению Киева оружием. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

Детали

По его словам, накануне на заседании министров иностранных дел стран ЕС обсуждались пути увеличения поставок боеприпасов на двусторонней и европейской основе.

Боррель отметил, в рамках ЕС были разработаны 60 различных рамочных контрактов для размещения заказов на артиллерийские боеприпасы в промышленности.

По его словам, 60 рамочных контрактов могут быть использованы любым государством-членом, которое хочет увеличить поставки боеприпасов в Украину.

Конечно, для этого необходимо финансирование. Это финансирование будет также доступно для покупки боеприпасов за пределами Европы, если будут другие поставки. Это не ограничивается только теми поставками, которые может обеспечить европейская оборонная промышленность. Если есть другой источник поставок, который лучше, дешевле, быстрее, я сказал государствам-членам, чтобы они использовали его. Никаких проблем - заявил Боррель.

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