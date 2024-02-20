Страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы - Боррель

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  123946 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  201433 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  179237 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  299989 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  354856 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  277711 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  286862 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  342373 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  310665 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243625 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы - Боррель

Страны-члены ЕС могут покупать артиллерийские снаряды для Украины из-за пределов ЕС в рамках плана по обеспечению Киева оружием.

Политика •   •  13248 просмотра
Страны-члены ЕС могут заказывать артиллерийские снаряды для Украины за пределами Европы - Боррель

Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Япония должна стать одним из лидеров в восстановлении и реконструкции экономики Украины после визита в Токио, где было подписано 56 документов, в том числе об избежании двойного налогообложения, японские инвестиции, кредиты для поддержки украинского бизнеса и инфраструктурных проектов.

Экономика •   •  12764 просмотра
Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль

Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой

Советник мэра Мариуполя сообщил о новых вражеских подразделениях и маркировках, замеченных вблизи города.

Война •   •  19560 просмотра
Под Мариуполем зафиксирована техника оккупантов с новой маркировкой

Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW

По мнению экспертов Института изучения войны, российским войскам вокруг Авдеевки, возможно, придется взять оперативную паузу или прислать подкрепление, чтобы не допустить остановки наступательных действий.

Война •   •  19113 просмотра
Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW

ЕС продлил санкции против россии еще на год

ЕС продлил санкции против россии еще на один год до 24 февраля 2025 года в ответ на продолжающуюся незаконную оккупацию россией части территорий Украины.

Война •   •  20852 просмотра
ЕС продлил санкции против россии еще на год

Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

За минувшие сутки российская армия обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего четыре человека получили ранения.

Война •   •  19162 просмотра
Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие

Российская армия атаковала Новослободскую общину в Сумской области 20 февраля, вызвав пожар в жилом доме и гибель двух человек.

Война •   •  19819 просмотра
Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии

Силы противовоздушной обороны в Николаевской области ночью уничтожили вражеский беспилотник "шахед", в регионе фиксировали обстрелы со стороны российских войск из артиллерии.

Война •   •  17660 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии

Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших

За минувшие сутки в результате 435 обстрелов со стороны армии россии в Запорожской области погибли два человека.

Война •   •  19874 просмотра
Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших

Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

За минувшие сутки российские войска 43 раза обстреляли Херсонскую область из артиллерии, минометов, танков и беспилотников, ранив двух человек; уничтожен один вражеский "шахед".

Война •   •  18558 просмотра
Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых