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Країни-члени ЄС можуть замовляти артилерійські снаряди для України за межами Європи - Боррель

Країни-члени ЄС можуть замовляти артилерійські снаряди для України за межами Європи - Боррель

Київ • УНН

 • 29880 перегляди

Країни-члени ЄС можуть купувати артилерійські снаряди для України з-поза меж ЄС в межах плану із забезпечення Києва зброєю.

Будь-яка держава -член ЄС, яка хоче збільшити постачання боєприпасів в Україну, може замовляти артилерійські снаряди за межами Європи в межах плану із забезпечення Києва зброєю. Про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Європейського союзу.

Деталі

За його словами, напередодні на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС обговорювались шляхи збільшення поставок боєприпасів на двосторонній та європейській основі. 

Боррель зазначив, в межах ЄС були розроблені 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські боєприпаси в промисловості. 

За його словами, 60 рамкових контрактів можуть бути використані будь-якою державою-членом, яка хоче збільшити постачання боєприпасів в Україну. 

Звичайно, для цього необхідне фінансування.   Це фінансування буде також доступне для купівлі боєприпасів за межами Європи, якщо будуть інші поставки. Це не обмежується тільки тими поставками, які може забезпечити європейська оборонна промисловість. Якщо є інше джерело поставок, яке краще, дешевше, швидше, я сказав державам-членам, щоб вони використовували його. Жодних проблем

- заявив Боррель.

Politico: група країн на чолі з Францією блокує рішення щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС для допомоги Україні16.02.24, 11:13 • 31602 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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