Politico: група країн на чолі з Францією блокує рішення щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС для допомоги Україні

Група країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі за межами блоку боєприпасів, що могли б спрямувати для допомоги Україні, з посиланням на дипломатів повідомляє Politico, пише УНН.

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"За словами трьох дипломатів ЄС, невелика група країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для купівлі снарядів за межами блоку. Причина? Європейським виробникам зброї необхідні замовлення, щоб виправдати нарощування свого виробництва", - пише видання.

Як розповіли дипломати, "раніше цього тижня на засіданні комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилися за те, щоб дозволити використати гроші ЄС для купівлі снарядів, вироблених не в ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні". "Але Франція, Греція та Кіпр виступили проти цих зусиль, заявили дипломати", - зазначає видання.

І це, як вказано, попри те, що високопоставлений французький чиновник сказав наприкінці минулого місяця, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не досягне своєї мети з доставки 1 мільйона снарядів в Україну до березня — що він і зробить.

Франція, як повідомляється, також не розкриває загальну суму євро своїх вкладів в Україну, попри тиск з боку Німеччини (більшість країн розкрили свої карти).

"Париж іноді лідирував у підтримці України, відправляючи ракети SCALP, тоді як Берлін відмовляється відправляти Taurus. Але, зробивши негайну підтримку України другорядною щодо мети розбудови збройової промисловості ЄС, Франція відкриває себе для звинувачень у холоднокровності", - ідеться у публікації.

"Ми дедалі частіше чуємо, що в України закінчуються боєприпаси", – Салліван