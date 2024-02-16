Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине

Группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки за пределами блока боеприпасов, которые могли бы направить для помощи Украине, со ссылкой на дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.

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"По словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для покупки снарядов за пределами блока. Причина? Европейским производителям оружия необходимы заказы, чтобы оправдать наращивание своего производства", - пишет издание.

Как рассказали дипломаты, "ранее на этой неделе на заседании комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, как чрезвычайную меру для помощи Украине". "Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий, заявили дипломаты", - отмечает издание.

И это, как указано, несмотря на то, что высокопоставленный французский чиновник сказал в конце прошлого месяца, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не достигнет своей цели по доставке 1 миллиона снарядов в Украину до марта - что он и сделает.

Франция, как сообщается, также не раскрывает общую сумму евро своих вкладов для Украины, несмотря на давление со стороны Германии (большинство стран раскрыли свои карты).

"Париж иногда лидировал в поддержке Украины, отправляя ракеты SCALP, тогда как Берлин отказывается отправлять Taurus. Но, сделав немедленную поддержку Украины второстепенной относительно цели развития оружейной промышленности ЕС, Франция открывает себя для обвинений в хладнокровии", - говорится в публикации.

"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан