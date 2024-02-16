Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине
Киев • УНН
Небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС на закупку вне блока снарядов, которые могли бы помочь Украине, по словам дипломатов, процитированных в отчете Politico.
Группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки за пределами блока боеприпасов, которые могли бы направить для помощи Украине, со ссылкой на дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"По словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для покупки снарядов за пределами блока. Причина? Европейским производителям оружия необходимы заказы, чтобы оправдать наращивание своего производства", - пишет издание.
Как рассказали дипломаты, "ранее на этой неделе на заседании комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, как чрезвычайную меру для помощи Украине". "Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий, заявили дипломаты", - отмечает издание.
И это, как указано, несмотря на то, что высокопоставленный французский чиновник сказал в конце прошлого месяца, что Франция разрешит закупки за пределами ЕС, если блок не достигнет своей цели по доставке 1 миллиона снарядов в Украину до марта - что он и сделает.
Франция, как сообщается, также не раскрывает общую сумму евро своих вкладов для Украины, несмотря на давление со стороны Германии (большинство стран раскрыли свои карты).
"Париж иногда лидировал в поддержке Украины, отправляя ракеты SCALP, тогда как Берлин отказывается отправлять Taurus. Но, сделав немедленную поддержку Украины второстепенной относительно цели развития оружейной промышленности ЕС, Франция открывает себя для обвинений в хладнокровии", - говорится в публикации.
"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан15 февраль 2024, 07:59 • 22943 просмотра
Politico: группа стран во главе с Францией блокирует решение о закупке боеприпасов за пределами ЕС для помощи Украине
Небольшая группа стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС на закупку вне блока снарядов, которые могли бы помочь Украине, по словам дипломатов, процитированных в отчете Politico.
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