"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан
Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан призвал Конгресс как можно быстрее утвердить дополнительное финансирование для Украины, поскольку, по сообщениям, ее войскам не хватает боеприпасов, а они продолжают обороняться от массированных российских атак.
Австралия предоставляет Украине дополнительную военную помощь на 32,4 млн долл., Зеленский выразил благодарность
Австралия предоставила дополнительные $32,4 млн на укрепление обороноспособности Украины, за что Президент Зеленский выразил благодарность.
На Луганщине россияне давят на юг от Невского, подтягивая туда резервы - Лысогор
россияне продолжают наступление к югу от Невского вблизи Тернов в Донецкой области. Находясь в обороне, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы сточить наступательный потенциал россиян, нанося оккупантам значительные потери.
Ракетная атака рф по Великому Бурлуку на Харьковщине: количество жертв увеличилось до четырех
Спасатели нашли еще одну жертву российского ракетного обстрела в Великом Бурлуке Харьковской области, в результате чего количество погибших возросло до четырех.
На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты
Обломки сбитой российской ракеты вызвали пожар в хозяйственной постройке на ферме в Ивано-Франковской области Украины, который быстро потушили спасатели.
Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан
По словам Джейка Салливана, США нельзя заменить в предоставлении военной помощи Украине, которая имеет решающее значение, поскольку в украинских войсках заканчиваются боеприпасы, а задержки только помогают России.
В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА
Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, но есть повреждения инфраструктуры, были прилеты в Днепровском районе, о пострадавших не сообщается.
ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф
Источник подтвердил, что Главное управление разведки Украины осуществило ночную атаку на нефтебазу в курской области россии, которая вызвала пожар, но о пострадавших не сообщается.
рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС
Согласно сообщению Военно-морских сил Украины, россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров".
Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ
Министерство обороны Украины внедряет новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО для устранения коррупционных рисков в сфере закупок для Вооруженных Сил.