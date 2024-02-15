"Мы все чаще слышим, что у Украины заканчиваются боеприпасы", - Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга призвал Палату представителей как можно быстрее принять законопроект с дополнительным финансированием для Украины. он заявил, что появляется все больше информации, что боеприпасы в Украине заканчиваются, передает УНН.

Детали

Ставки растут, цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы все чаще получаем сообщения о том, что украинские войска ограничиваются или даже у них заканчиваются боеприпасы на передовой, поскольку российские войска продолжают атаковать как с земли, так и с воздуха, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону, над которой мы так интенсивно работали и наращивали за последние два года сказал Салливан.

Он подчеркнул, что американские союзники внимательно наблюдают за процессом выделения Украине помощи.

Из истории мы знаем, что когда мы не противостоим диктаторам, они продолжают идти. И последствия этого будут серьезными для национальной безопасности США, для наших союзников по НАТО и для других во всем мире добавил Салливан.

Контекст

13 февраля Сенат проголосовал законопроект, который предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон отметил в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не касается пограничного кризиса, который, по его словам, является "самой серьезной проблемой", стоящей перед США.

Кроме того, Джонсон назвал этот документ "заранее непроходным" в Палате представителей.

Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан