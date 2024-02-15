Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  152404 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  153450 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  181796 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  229264 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  237383 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  224375 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324127 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356886 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан

По словам Джейка Салливана, США нельзя заменить в предоставлении военной помощи Украине, которая имеет решающее значение, поскольку в украинских войсках заканчиваются боеприпасы, а задержки только помогают России.

Война •   •  22459 просмотра
Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан

В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области уничтожили две вражеские ракеты, но есть повреждения инфраструктуры, были прилеты в Днепровском районе, о пострадавших не сообщается.

Война •   •  18205 просмотра
В Днепропетровской области сбили две ракеты, но есть прилеты в Днепровском районе, повреждена инфраструктура - ОВА

ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф

Источник подтвердил, что Главное управление разведки Украины осуществило ночную атаку на нефтебазу в курской области россии, которая вызвала пожар, но о пострадавших не сообщается.

Война •   •  18110 просмотра
ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф

рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС

Согласно сообщению Военно-морских сил Украины, россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров".

Война •   •  17811 просмотра
рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС

Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины внедряет новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО для устранения коррупционных рисков в сфере закупок для Вооруженных Сил.

Экономика •   •  22171 просмотра
Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 из 26 ракет, запущенных российскими войсками в течение ночи.

Война •   •  16478 просмотра
В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.

Война •   •  23144 просмотра
Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок

За минувшие сутки Херсонская область подверглась 18 обстрелам со стороны российских войск, в результате которых погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, в том числе ребенок, по данным главы областной военной администрации.

Война •   •  22310 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок

Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину

Польша поднимала авиацию во время российской ракетной атаки на Украину в качестве меры предосторожности.

Война •   •  21695 просмотра
Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину

На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов

Российские военные обстреляли артиллерией и сбросили мины в Сумской области, вызвав 7 взрывов.

Война •   •  22102 просмотра
На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов