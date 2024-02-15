Заменить американскую военную помощь Украине на Западе не в состоянии - Салливан

Запад не может ничем другим заменить военную помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, передает УНН.

Детали

Этот пробел не может быть полностью заполнен нашими союзниками и партнерами, мы должны посмотреть правде в лицо. Если собрать все воедино, то замены финансированию, предоставляемому Соединенными Штатами, просто нет подчеркнул Салливан.

Он подчеркнул, что США "не могут позволить себе больше ждать", поскольку промедление наносит вред украинцам и интересам национальной безопасности США.

Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы все чаще получаем информацию о том, что украинским войскам не хватает боеприпасов или что они заканчиваются на линии фронта сказал помощник американского президента.

Контекст

13 февраля Сенат проголосовал законопроект, который предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон отметил в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не касается пограничного кризиса, который, по его словам, является "самой серьезной проблемой", стоящей перед США.

Кроме того, Джонсон назвал этот документ "заранее непроходным" в Палате представителей.

"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине