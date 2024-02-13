"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

Одобрение Сенатом США законопроекта с помощью Украине на более 60 млрд долл. является сигналом непоколебимой двухпартийной поддержки и крайне нужен и ценится. Ожидаются дальнейшие шаги для противодействия российской агрессии и приближения справедливого мира в Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, пишет УНН.

Я благодарен лидерству лидера республиканцев в Сенате Митчела Макконнелла и главы демократического большинства Чака Шумера, а также всем сенаторам за поддержку не только дополнительной помощи Украине, но и глобальной позиции и силы Америки. Этот сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки крайне нужен и ценится - написал Кулеба в X.

Глава МИД подчеркнул, что "мы ожидаем дальнейших шагов по противодействию российской агрессии, приближению справедливого мира в Украине и поддержке международного порядка, который Соединенные Штаты помогли установить и который защищает всех американцев и другие свободные страны".

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Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook, "после всех процедурных голосований и более 6 часов выступлений, которые продолжались всю ночь, Сенат в финальном голосовании поддержал законопроект HR 815 о международной помощи США, который предусматривает ассигнования в размере 60,06 млрд долл. для помощи Украине, а также помощь другим государствам. За - 70, против - 29". Она поблагодарила "лидеров Сената и каждого, кто поддержал Украину в этот критический момент".

"Далее HR 815 будет передан в Палату представителей", - сообщила Маркарова.

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