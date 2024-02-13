"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  134981 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  164869 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  165496 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  271916 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  325916 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  269381 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  300128 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  324186 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  255840 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208912 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.

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"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине

Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом

ГБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, которые похитили почти 1 млн грн со счетов украинцев, живущих и работающих в Польше, выдавая себя за представителей польского банка и обманом заставляя жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение.

Криминал и ЧП •   •  21567 просмотра
Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом

Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителями 82 украинских дипломатических миссий подготовку к первому Саммиту мира, в том числе видение Украины относительно проекта итогового документа, сосредоточенного на уважении к международному праву и восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.

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Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий

Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач

Российские оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" поселок Цукурино, повредив здания и инфраструктуру.

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Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач

Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"

Польские фермеры в знак протеста на час заблокировали грузовики на пункте пропуска Корчова-Краковец, позволив пассажирскому транспорту продолжать движение беспрепятственно.

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Польские фермеры расширили блокаду на границе на пункт пропуска "Краковец"

Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

Люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана.

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Холостой выстрел: люди не поддержали инициативу, за которой стояли соратники Гройсмана

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК, повредив критически важное оборудование на трех теплоэлектростанциях и снизив надежность электроснабжения в Днепровском регионе.

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С начала года враг 40 раз атаковал электростанции ДТЭК - Сахарук

"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.

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"Дальнейшая помощь США позволяет спасать жизни от российского террора": Зеленский отреагировал на одобрение Сенатом поддержки Украины

Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение россии в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, который, как ожидает Премьер-министр, также будет одобрен Палатой представителей.

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Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей