"Сигнал непохитної двопартійної підтримки": Кулеба відреагував на схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні

Схвалення Сенатом США законопроекту з допомогою Україна на понад 60 млрд дол. є сигналом непохитної двопартійної підтримки і вкрай потрібен та цінується. Очікуються подальші кроки для протидії російській агресії і наближення справедливого миру в Україні. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок, пише УНН.

Я вдячний лідерству лідера республіканців в Сенаті Мітчелу Макконнеллу та очільника демократичної більшості Чака Шумера, а також усім сенаторам за підтримку не лише додаткової допомоги Україні, а й глобальної позиції та сили Америки. Цей сигнал непохитної двопартійної підтримки вкрай потрібен і цінується - написав Кулеба у X.

Голова МЗС наголосив, що "ми очікуємо на подальші кроки щодо протидії російській агресії, наближенню справедливого миру в Україні та підтримці міжнародного порядку, який Сполучені Штати допомогли встановити і який захищає всіх американців та інші вільні країни".

Доповнення

Як повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook, "після всіх процедурних голосувань і понад 6 годин виступів, які тривали всю ніч, Сенат у фінальному голосуванні підтримав законопроект HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд дол. для допомоги Україні, а також допомогу іншим державам. За - 70, проти - 29". Вона подякувала "лідерам Сенату та кожному, хто підтримав Україну в цей критичний момент".

"Далі HR 815 буде переданий до Палати представників", - повідомила Маркарова.

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