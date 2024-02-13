"Подальша допомога США дає змогу рятувати життя від російського терору": Зеленський відреагував на схвалення Сенатом підтримки України
Київ • УНН
Сенат США затвердив понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, яка, за словами президента Зеленського, дозволить рятувати життя людей від російського терору.
Допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору і наближає справедливий мир в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні на понад 60 млрд дол., пише УНН.
Вдячний Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення. Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну
Президент наголосив, що "американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу".
Нагадаємо
Сенат США 13 лютого схвалив пакет допомоги на 95,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню, що передбачає понад 60 млрд дол. для України, після місяців переговорів.
Шмигаль назвав схвалення у Сенаті допомоги Україні важливим, розраховує на підтримку у Палаті представників13.02.24, 13:59 • 29921 перегляд