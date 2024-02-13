Шмигаль назвав схвалення у Сенаті допомоги Україні важливим, розраховує на підтримку у Палаті представників
Київ • УНН
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, який, як очікує Прем'єр-міністр, також буде схвалений Палатою представників.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав схвалення у Сенаті США пакету допомоги Україні на цей рік обсягом понад 60 млрд дол. важливим рішенням і розраховує на підтримку цієї допомоги в Палаті представників, передає УНН.
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на цей рік в розмірі понад 60 млрд доларів! (...) Дякуємо Сенату за це важливе рішення й розраховуємо на підтримку цієї допомоги в Палаті представників
З його слів, основна частина суми (50 млрд доларів) - це оборонна підтримка. "Буде ще більше зброї, техніки та боєприпасів для наших захисників", - вказав очільник уряжу.
"Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", - зазначив Шмигаль.
Пакет допомоги Україні пройшов Сенат США після місяців переговорів13.02.24, 13:53 • 27026 переглядiв