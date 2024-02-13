Пакет допомоги Україні пройшов Сенат США після місяців переговорів
Київ • УНН
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.
Сенат США у вівторок схвалив пакет допомоги на 95,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню, що передбачає понад 60 млрд дол. для України, після місяців переговорів, свідчать дані трансляції засідання Сенату, пише УНН.
Деталі
"За - 70, проти - 29. Законопроект зі змінами ухвалено", - сказав головуючий після голосування за відповідний законопроект H.R.815.
Попри проходження законопроекту через Сенат, AP зазначає, що "майбутнє цього пакету є вкрай невизначеним в Палаті представників, де консервативні республіканці, які підтримують колишнього президента Дональда Трампа - лідера на висування в президенти від Республіканської партії та критика підтримки України - виступають проти цього закону".
Доповнення
Законопроект включає, як повідомляли ЗМІ, 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю.
Він також передбачає гуманітарну допомогу обсягом 9,15 мільярда доларів цивільному населенню у Газі, на Західному березі, Україні та в інших конфліктних зонах по всьому світу.