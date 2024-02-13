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Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров

Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 11:53  •  8569 просмотра

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Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.

Сенат США во вторник принял пакет помощи на 95,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня, предусматривающий более 60 млрд долл. для Украины, после месяцев переговоров, свидетельствуют данные трансляции заседания Сената, пишет УНН.

Детали

"За - 70, против - 29. Законопроект с изменениями принят", - сказал председательствующий после голосования за соответствующий законопроект H.R.815.

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Несмотря на прохождение законопроекта через Сенат, AP отмечает, что "будущее этого пакета является крайне неопределенным в Палате представителей, где консервативные республиканцы, которые поддерживают бывшего президента Дональда Трампа - лидера на выдвижение в президенты от Республиканской партии и критика поддержки Украины - выступают против этого закона".

Дополнение

Законопроект включает, как сообщали СМИ, 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предусматривает гуманитарную помощь в размере 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Пакет допомоги Україні пройшов Сенат США після місяців переговорів
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