Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал одобрение в Сенате США пакета помощи Украине на этот год в размере более 60 млрд долл. важным решением и рассчитывает на поддержку этой помощи в Палате представителей, передает УНН.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на этот год в размере более 60 млрд долларов! (...) Благодарим Сенат за это важное решение и рассчитываем на поддержку этой помощи в Палате представителей - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, основная часть суммы (50 млрд долларов) - это оборонная поддержка. "Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников", - указал глава правительства.

"Другая часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, что поможет Украине оставаться экономически устойчивой", - отметил Шмыгаль.

Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров