Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  156831 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  158837 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  265594 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  319681 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  264342 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  297242 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  322384 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  254349 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208823 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, который, как ожидает Премьер-министр, также будет одобрен Палатой представителей.

Война •   •  9813 просмотра
Шмыгаль назвал одобрение в Сенате помощи Украине важным, рассчитывает на поддержку в Палате представителей

Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

В Офисе генпрокурора говорят, что новое расследование по делу о Bihus. Info начато по факту препятствования выполнению профессиональных обязанностей. Сейчас осуществляются процессуальные и следственные действия для установления причастных к совершению преступления.

Политика •   •  7645 просмотра
Слежка за Bihus.Info: открыто еще одно производство

На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский

Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет: по словам бригадного генерала Александра Тарнавского, вчера было уничтожено 645 российских оккупантов, что является самым высоким показателем с начала года.

Война •   •  9315 просмотра
На Таврическом направлении растет интенсивность боев, за прошедшие сутки уничтожено 645 оккупантов - Тарнавский

Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, включая более 60 миллиардов долларов для Украины, после месяцев переговоров.

Политика •   •  8742 просмотра
Пакет помощи Украине прошел Сенат США после месяцев переговоров

Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды

Украина планирует запустить национальную систему торговли квотами на выбросы в пилотном режиме в следующем году, а полностью запустить ее до 2026 года.

Экономика •   •  9412 просмотра
Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды

После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.

Общество •   •  7823 просмотра
После прорыва на нацотборе "Евровидения": Креминь отметил необходимость обеспечения прав жестокоговорящих украинцев

Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус

Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 60-летнюю женщину и повредив троллейбус в центре города.

Война •   •  10328 просмотра
Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус

Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье

Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.

Криминал и ЧП •   •  9943 просмотра
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье

Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается

Грязная кампания против новой команды Министерства обороны и Государственного логистического оператора продолжается.

Политика •   •  31154 просмотра
Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается

На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ

В реконструированном цехе, пристроенном к существующему зданию на заводе по производству истребителей "МиГ" в Москве, произошел пожар на площади 70 квадратных метров во время эвакуации персонала, причина которого пока неизвестна.

Война •   •  12779 просмотра
На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ