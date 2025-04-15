Палата представників Сполучених Штатів Америки

Майбутні рішення Палати представників можуть зіграти вирішальну роль у встановленні миру в Україні: Зеленський привітав Джонсона з переобранням

Президент України привітав Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера Палати представників США. Зеленський наголосив на важливості майбутніх рішень Палати для встановлення тривалого миру в Україні.