Палата представників Сполучених Штатів Америки

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19077 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132894 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126323 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124927 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127674 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191949 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76748 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Трамп заявив про намір скоротити витрати США на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити видатки у Штатах на 1 трильйон доларів. Він наполягатиме на масштабних скороченнях видатків.

Новини Світу • 9 квітня, 05:44 • 3468 перегляди

Трампа номінують на Нобелівську премію миру

Член Палати представників США Даррелл Ісса висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Республіканець не пояснив, за які саме заслуги екс-президент США заслуговує на цю нагороду.

Політика • 3 березня, 23:18 • 71355 перегляди

Маск з'явиться на спільному засіданні Конгресу з Трампом

Найбагатша людина у світі Ілон Маск буде присутній на виступі Трампа в Конгресі. Маск представить свій Департамент ефективності державного управління як частину президентського послання.

Новини Світу • 3 березня, 20:38 • 49659 перегляди

Джонсон натякнув на можливу відставку Зеленського заради миру

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президенту України, можливо, доведеться піти у відставку для досягнення миру. Він також висловив розчарування поведінкою Зеленського під час зустрічі з Трампом.

Війна • 3 березня, 05:07 • 55565 перегляди

Палата представників США схвалила підтриманий Трампом законопроєкт про витрати на трильйони

Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.

Новини Світу • 26 лютого, 09:59 • 24034 перегляди

У Конгресі США представлено проєкт резолюції на підтримку України

До Палати представників внесено проєкт резолюції щодо вшанування жертв України та засудження російської агресії. Документ підтверджує підтримку України та закликає рф виконати міжнародні зобов'язання.

Війна • 25 лютого, 19:17 • 47101 перегляди

Подоляк: потрібно відновити програми постачання "мілітарної" допомоги від США

Радник ОП заявив про необхідність відновлення програм постачання військової допомоги від США. За його словами, наразі діють лише програми, проголосовані за каденції Байдена, а нових поки немає.

Війна • 21 лютого, 11:03 • 23891 перегляди

Спікер Палати представників США Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового фінансування для України

Майк Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового законопроекту про фінансування України. Заява прозвучала на Conservative Political Action Conference під час освистування правою аудиторією.

Війна • 21 лютого, 07:59 • 31255 перегляди

"Успіх можливий": Зеленський про початок роботи із командою Трампа

Українська команда почала співпрацю з командою Дональда Трампа над спеціальною угодою між країнами. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та зустрівся з високопосадовцями США перед Мюнхенською конференцією.

Війна • 16 лютого, 02:35 • 36989 перегляди

Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США у Мюнхені: що обговорювали

Президент України зустрівся з групою конгресменів США на чолі з Майком Тернером. Обговорили військову допомогу, безпекові гарантії та загрози від участі Північної Кореї у війні.

Війна • 14 лютого, 23:25 • 36765 перегляди

У США презентують закон про ленд-ліз для відправки “переможної зброї” Україні

Республіканець Джон Вілсон презентує новий Акт про надання Трампу повноважень для відправки зброї Україні. Законопроект має на меті змусити росію сісти за стіл переговорів через американську військову допомогу.

Війна • 10 лютого, 20:14 • 27305 перегляди

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.

Новини Світу • 29 січня, 19:08 • 28310 перегляди

Трамп у виступі перед республіканцями пожартував про балотування на третій термін

Дональд Трамп публічно обговорив можливість балотування на третій президентський термін під час зборів республіканців. Його коментарі сприйняли як жарт, хоча конгресмен вже вніс пропозицію про відповідну поправку до конституції.

Новини Світу • 28 січня, 07:29 • 28391 перегляди

У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

США готові ввести санкції проти країн, які відмовляються приймати своїх депортованих громадян. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських літаків з депортованими.

Новини Світу • 27 січня, 15:08 • 45942 перегляди

Джонсон запросив Трампа виступити перед Конгресом 4 березня

Майк Джонсон надіслав офіційне запрошення президенту США Дональду Трампу виступити в Конгресі 4 березня. Спікер наголосив на можливості зробити наступні чотири роки одними з найбільш значущих в історії країни.

Новини Світу • 26 січня, 07:41 • 42418 перегляди

Данія і США домовилися обговорити питання Гренландії пізніше

Міністри закордонних справ Данії та США провели 20-хвилинні переговори з питань безпеки. Сторони погодилися окремо обговорити тему Гренландії за участю представників острова.

Новини Світу • 24 січня, 19:13 • 39042 перегляди

Конгресмен запропонував дозволити Трампу балотуватися на третій термін

Республіканець Енді Оглс запропонував поправку до Конституції США, яка дозволить Трампу обиратися на третій термін. Сам Трамп раніше заявляв, що не має наміру балотуватися більше двох термінів.

Новини Світу • 24 січня, 09:00 • 25978 перегляди

Гренландія відмовляється стати частиною США, але запрошує американський бізнес

Гренландія заявила про небажання входити до складу США, але відкрита для американських інвестицій. Острів володіє 39 із 50 критичних для США корисних копалин та шукає інвесторів для їх розробки.

Новини Світу • 17 січня, 07:45 • 27559 перегляди

Впливовий комітет Палати представників США очолить критик допомоги Україні

Спікер Палати представників США призначив Ріка Кроуфорда головою комітету з питань розвідки. Кроуфорд раніше голосував проти пакету допомоги Україні на $60,8 млрд та критикував економічну підтримку.

Новини Світу • 16 січня, 22:36 • 26031 перегляди

План Трампа щодо Гренландії: республіканці в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту про можливу купівлю

Союзники Трампа в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту "Make Greenland Great Again Act". Документ дозволить президенту розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії з 20 січня 2025 року.

Новини Світу • 14 січня, 07:21 • 25255 перегляди

Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу

Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Документ передбачає заборону операцій з майном та анулювання віз для причетних до розслідувань МКС.

Політика • 9 січня, 23:47 • 26153 перегляди

США сьогодні офіційно затверджують результати президентських виборів

Конгрес США проводить спільне засідання для формального підрахунку та затвердження голосів виборців від кожного штату. На відміну від драматичних подій 2021 року, цього разу очікується спокійне завершення виборчого процесу.

Новини Світу • 6 січня, 02:12 • 27053 перегляди

Майбутні рішення Палати представників можуть зіграти вирішальну роль у встановленні миру в Україні: Зеленський привітав Джонсона з переобранням

Президент України привітав Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера Палати представників США. Зеленський наголосив на важливості майбутніх рішень Палати для встановлення тривалого миру в Україні.

Війна • 3 січня, 22:26 • 48597 перегляди

Майк Джонсон зберіг посаду спікера Палати представників США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон переобраний на посаду з другої спроби. Двоє республіканців змінили свої голоси на його користь, забезпечивши перемогу за найвужчої більшості за 100 років.

Політика • 3 січня, 19:45 • 30719 перегляди

Трамп відвідає похорон Картера

Дональд Трамп підтвердив свою участь у державних похоронах Джиммі Картера 9 січня у Вашингтоні. Також він висловив підтримку чинному спікеру Палати представників Майку Джонсону.

Новини Світу • 1 січня, 03:49 • 26698 перегляди

Білоголовий орлан офіційно став національним птахом США через 242 роки

Джо Байден підписав закон, який надає білоголовому орлану офіційний статус національного птаха США. Раніше протягом 242 років цей символ існував лише неофіційно, без юридичного статусу.

Новини Світу • 25 грудня, 07:49 • 15908 перегляди

Байден підписав оборонний бюджет США на 895 мільярдів доларів

Президент США затвердив оборонний бюджет на 895 млрд доларів, попри деякі суперечливі пункти. Документ викликав занепокоєння через обмеження президентських повноважень та заборону медичної допомоги трансгендерам.

Новини Світу • 24 грудня, 08:37 • 15105 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт про запобігання шатдауну

366 конгресменів підтримали законопроєкт про уникнення зупинки роботи уряду США. Документ тепер має отримати схвалення Сенату та підпис президента Байдена.

Новини Світу • 21 грудня, 02:27 • 20807 перегляди

Республіканський законопроект про витрати провалився у Конгресі США

Палата представників США відхилила законопроект республіканців щодо витрат голосуванням 174 проти 235. 38 республіканців проголосували проти пакету, незважаючи на підтримку Трампа.

Новини Світу • 20 грудня, 00:28 • 18766 перегляди

Трамп повертає хаос у Вашингтон спробою зірвати бюджетну угоду при підтримці Маска - AP

Дональд Трамп відкинув двопартійну бюджетну угоду в Конгресі після критики Ілона Маска. Маск назвав законопроект "крадіжкою податкових доларів" і підбурив республіканців виступити проти нього.

Новини Світу • 19 грудня, 07:16 • 15950 перегляди