Палата представників Сполучених Штатів Америки

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити видатки у Штатах на 1 трильйон доларів. Він наполягатиме на масштабних скороченнях видатків.
Член Палати представників США Даррелл Ісса висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Республіканець не пояснив, за які саме заслуги екс-президент США заслуговує на цю нагороду.
Найбагатша людина у світі Ілон Маск буде присутній на виступі Трампа в Конгресі. Маск представить свій Департамент ефективності державного управління як частину президентського послання.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президенту України, можливо, доведеться піти у відставку для досягнення миру. Він також висловив розчарування поведінкою Зеленського під час зустрічі з Трампом.
Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.
До Палати представників внесено проєкт резолюції щодо вшанування жертв України та засудження російської агресії. Документ підтверджує підтримку України та закликає рф виконати міжнародні зобов'язання.
Радник ОП заявив про необхідність відновлення програм постачання військової допомоги від США. За його словами, наразі діють лише програми, проголосовані за каденції Байдена, а нових поки немає.
Майк Джонсон заявив про відсутність "апетиту" до нового законопроекту про фінансування України. Заява прозвучала на Conservative Political Action Conference під час освистування правою аудиторією.
Українська команда почала співпрацю з командою Дональда Трампа над спеціальною угодою між країнами. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та зустрівся з високопосадовцями США перед Мюнхенською конференцією.
Президент України зустрівся з групою конгресменів США на чолі з Майком Тернером. Обговорили військову допомогу, безпекові гарантії та загрози від участі Північної Кореї у війні.
Республіканець Джон Вілсон презентує новий Акт про надання Трампу повноважень для відправки зброї Україні. Законопроект має на меті змусити росію сісти за стіл переговорів через американську військову допомогу.
Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.
Дональд Трамп публічно обговорив можливість балотування на третій президентський термін під час зборів республіканців. Його коментарі сприйняли як жарт, хоча конгресмен вже вніс пропозицію про відповідну поправку до конституції.
США готові ввести санкції проти країн, які відмовляються приймати своїх депортованих громадян. Конфлікт виник після того, як Колумбія заблокувала посадку американських літаків з депортованими.
Майк Джонсон надіслав офіційне запрошення президенту США Дональду Трампу виступити в Конгресі 4 березня. Спікер наголосив на можливості зробити наступні чотири роки одними з найбільш значущих в історії країни.
Міністри закордонних справ Данії та США провели 20-хвилинні переговори з питань безпеки. Сторони погодилися окремо обговорити тему Гренландії за участю представників острова.
Республіканець Енді Оглс запропонував поправку до Конституції США, яка дозволить Трампу обиратися на третій термін. Сам Трамп раніше заявляв, що не має наміру балотуватися більше двох термінів.
Гренландія заявила про небажання входити до складу США, але відкрита для американських інвестицій. Острів володіє 39 із 50 критичних для США корисних копалин та шукає інвесторів для їх розробки.
Спікер Палати представників США призначив Ріка Кроуфорда головою комітету з питань розвідки. Кроуфорд раніше голосував проти пакету допомоги Україні на $60,8 млрд та критикував економічну підтримку.
Союзники Трампа в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту "Make Greenland Great Again Act". Документ дозволить президенту розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії з 20 січня 2025 року.
Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Документ передбачає заборону операцій з майном та анулювання віз для причетних до розслідувань МКС.
Конгрес США проводить спільне засідання для формального підрахунку та затвердження голосів виборців від кожного штату. На відміну від драматичних подій 2021 року, цього разу очікується спокійне завершення виборчого процесу.
Президент України привітав Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера Палати представників США. Зеленський наголосив на важливості майбутніх рішень Палати для встановлення тривалого миру в Україні.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон переобраний на посаду з другої спроби. Двоє республіканців змінили свої голоси на його користь, забезпечивши перемогу за найвужчої більшості за 100 років.
Дональд Трамп підтвердив свою участь у державних похоронах Джиммі Картера 9 січня у Вашингтоні. Також він висловив підтримку чинному спікеру Палати представників Майку Джонсону.
Джо Байден підписав закон, який надає білоголовому орлану офіційний статус національного птаха США. Раніше протягом 242 років цей символ існував лише неофіційно, без юридичного статусу.
Президент США затвердив оборонний бюджет на 895 млрд доларів, попри деякі суперечливі пункти. Документ викликав занепокоєння через обмеження президентських повноважень та заборону медичної допомоги трансгендерам.
366 конгресменів підтримали законопроєкт про уникнення зупинки роботи уряду США. Документ тепер має отримати схвалення Сенату та підпис президента Байдена.
Палата представників США відхилила законопроект республіканців щодо витрат голосуванням 174 проти 235. 38 республіканців проголосували проти пакету, незважаючи на підтримку Трампа.
Дональд Трамп відкинув двопартійну бюджетну угоду в Конгресі після критики Ілона Маска. Маск назвав законопроект "крадіжкою податкових доларів" і підбурив республіканців виступити проти нього.