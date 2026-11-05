Посланець путіна зустрінеться з посадовцями США вперше після невдачі Трампа на проміжних виборах - ЗМІ

Спеціальний посланець глави кремля володимира путіна кирило дмитрієв відвідає захід у Білому домі, організований першою леді США Меланією Трамп у четвер, 5 листопада, а також зустрінеться з представниками адміністрації США. Про це з посиланням на два джерела, знайомі з його планами, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Цей візит стане першим особистим контактом між російськими та американськими чиновниками після проміжних виборів, на яких демократи забезпечили контроль як у Сенаті, так і в Палаті представників США, завдавши удару президенту США Дональду Трампу.

Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу

Очікується, що демократична більшість у Конгресі з січня наполягатиме на збільшенні допомоги Україні та поставить під сумнів кілька рішень адміністрації республіканця Трампа, таких як угода з росією щодо дизельного палива та послаблення деяких санкцій.

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кремль заявив, що сподівається, що Трамп продовжить свої миротворчі зусилля, попри поразку Республіканської партії.

кремль додав, що триває робота з підготовки зустрічі між путіним, Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18-19 листопада в Шеньчжені у Китаї.

Візит дмитрієва передує тристоронній зустрічі американських, російських та українських посадовців в Абу-Дабі 10 листопада, на якій американські переговірники прагнутимуть прогресу в припиненні війни, яка наближається до п'ятирічної позначки, вказує видання.

Меланія Трамп збере представників росії та України і виступить у Білому домі 5 листопада

Білий дім заявив, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо шестиденного локального припинення вогню навколо окупованого рф міста Олешки, у якому вона допомогла бути посередником.

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дмитрієв раніше зустрічався зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом у Білому домі у 2025 році. Попередник Трампа, Джо Байден, не запрошував жодних російських чиновників до Білого дому.

Один із тих, хто знайомий з планами дмитрієва, сказав, що гуманітарний напрямок у його контактах у США та його взаємодія з командою Меланії Трамп стали важливою сферою переговорів поряд з економікою та бізнес-угодами.

"дмитрієв брав участь у сприянні звільненню американських утримуваних у росії, возз'єднанню українських дітей з їхніми сім'ями та гуманітарній операції в Олешках. Джерело повідомило, що росія та США мають взаємний інтерес у продовженні цих гуманітарних зусиль", - ідеться у публікації.