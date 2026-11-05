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Посланник путина встретится с чиновниками США впервые после неудачи Трампа на промежуточных выборах - СМИ

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации США 5 ноября. Визит предшествует переговорам о прекращении войны в Абу-Даби.

Посланник путина встретится с чиновниками США впервые после неудачи Трампа на промежуточных выборах - СМИ

Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев посетит мероприятие в Белом доме, организованное первой леди США Меланией Трамп в четверг, 5 ноября, а также встретится с представителями администрации США. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с его планами, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот визит станет первым личным контактом между российскими и американскими чиновниками после промежуточных выборов, на которых демократы обеспечили контроль как в Сенате, так и в Палате представителей США, нанеся удар президенту США Дональду Трампу.

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Ожидается, что демократическое большинство в Конгрессе с января будет настаивать на увеличении помощи Украине и поставит под сомнение несколько решений администрации республиканца Трампа, таких как соглашение с россией по дизельному топливу и ослабление некоторых санкций.

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кремль заявил, что надеется, что Трамп продолжит свои миротворческие усилия, несмотря на поражение Республиканской партии.

кремль добавил, что продолжается работа по подготовке встречи между путиным, Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18–19 ноября в Шэньчжэне, Китай.

Визит дмитриева предшествует трехсторонней встрече американских, российских и украинских должностных лиц в Абу-Даби 10 ноября, на которой американские переговорщики будут стремиться к прогрессу в прекращении войны, приближающейся к пятилетней отметке, указывает издание.

Мелания Трамп соберёт представителей россии и Украины и выступит в Белом доме 5 ноября03.11.26, 14:58 • 5461 просмотр

Белый дом заявил, что Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу шестидневного локального прекращения огня вокруг оккупированного рф города Олешки, в котором она помогла выступить посредником.

Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями04.11.26, 03:55 • 19788 просмотров

дмитриев ранее встречался со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Белом доме в 2025 году. Предшественник Трампа, Джо Байден, не приглашал российских чиновников в Белый дом.

Один из тех, кто знаком с планами дмитриева, сказал, что гуманитарное направление в его контактах в США и его взаимодействие с командой Мелании Трамп стали важной сферой переговоров наряду с экономикой и бизнес-сделками.

"дмитриев участвовал в содействии освобождению удерживаемых в россии американцев, воссоединению украинских детей с их семьями и гуманитарной операции в Олешках. Источник сообщил, что россия и США имеют взаимный интерес в продолжении этих гуманитарных усилий", — говорится в публикации.

Юлия Шрамко

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