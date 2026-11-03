Мелания Трамп соберёт представителей россии и Украины и выступит в Белом доме 5 ноября

Первая леди США Мелания Трамп собирает "российских и украинских представителей" в Белом доме и выступит с речью 5 ноября. Выступление будет посвящено прекращению огня в рамках гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщили в Белом доме 3 ноября, пишет УНН.

Первая леди Мелания Трамп лично соберёт представителей России и Украины, двух стран, которые активно воюют, вместе в Белом доме. Это событие является экстраординарным моментом в истории Америки - сообщили в Белом доме.

Мелания Трамп, подчеркнули в Белом доме, "самостоятельно инициировала взаимодействие между двумя воюющими странами и успешно обеспечила прекращение огня в Олешках и окрестностях Херсонской области. Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди Америки".

Первая леди Мелания Трамп выступит с речью о прекращении огня в Олешках в 11:00 ET (18:00 по киевскому времени) в четверг, 5 ноября 2026 года, в Белом доме - сообщили в Белом доме.

В оккупированных Олешках завершился режим тишины, во время которого эвакуировали гражданских и доставили гуманитарную помощь