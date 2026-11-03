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Меланія Трамп збере представників росії та України і виступить у Білому домі 5 листопада

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

5 листопада Меланія Трамп виступить про припинення вогню в Олешках. У Білому домі заявили про її дипломатичну ініціативу.

Меланія Трамп збере представників росії та України і виступить у Білому домі 5 листопада

Перша леді США Меланія Трамп збирає "російських та українських представників" у Білому домі і виступить з промовою 5 листопада. Виступ стосуватиметься припинення вогню у межах гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомили у Білому домі 3 листопада, пише УНН.

Перша леді Меланія Трамп особисто збере представників росії та України, двох країн, які активно воюють, разом у Білому домі. Ця подія є надзвичайним моментом в історії Америки

- повідомили у Білому домі.

Меланія Трамп, підкреслили в Білому домі, "самостійно ініціювала взаємодію між двома воюючими країнами та успішно забезпечила припинення вогню в Олешках та околицях Херсонської області. Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді Америки".

Перша леді Меланія Трамп виступить з промовою щодо припинення вогню в Олешках о 11:00 ET (18:00 за київським часом) у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі

- повідомили в Білому домі.

В окупованих Олешках завершився режим тиші, під час якого евакуювали цивільних і доставили гуманітарну допомогу01.11.26, 23:05 • 4286 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Меланія Трамп
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Білий дім
Олешки
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
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