Меланія Трамп збере представників росії та України і виступить у Білому домі 5 листопада

Перша леді США Меланія Трамп збирає "російських та українських представників" у Білому домі і виступить з промовою 5 листопада. Виступ стосуватиметься припинення вогню у межах гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомили у Білому домі 3 листопада, пише УНН.

Перша леді Меланія Трамп особисто збере представників росії та України, двох країн, які активно воюють, разом у Білому домі. Ця подія є надзвичайним моментом в історії Америки - повідомили у Білому домі.

Меланія Трамп, підкреслили в Білому домі, "самостійно ініціювала взаємодію між двома воюючими країнами та успішно забезпечила припинення вогню в Олешках та околицях Херсонської області. Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді Америки".

Перша леді Меланія Трамп виступить з промовою щодо припинення вогню в Олешках о 11:00 ET (18:00 за київським часом) у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі - повідомили в Білому домі.

В окупованих Олешках завершився режим тиші, під час якого евакуювали цивільних і доставили гуманітарну допомогу