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В окупованих Олешках завершився режим тиші, під час якого евакуювали цивільних і доставили гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 350 перегляди

В Олешках завершився режим тиші, що тривав із 27 жовтня. За цей час доставили гуманітарну допомогу та допомогли цивільним виїхати.

В окупованих Олешках завершився режим тиші, під час якого евакуювали цивільних і доставили гуманітарну допомогу

У Херсонській області 1 листопада завершився режим тиші, який діяв із 27 жовтня та дозволив доставити гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Деталі

За інформацією ОВА, гуманітарну операцію проводили у взаємодії з російською стороною за координації першої леді США Меланії Трамп.

Протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Завдяки цьому вдалося організувати доставку допомоги до міста та посприяти цивільним мешканцям, які хотіли безпечно виїхати з Олешок.

Сторони обговорюють продовження гуманітарних заходів

У Херсонській ОВА зазначили, що наразі триває робота над можливістю проведення аналогічних гуманітарних операцій у майбутньому.

Наразі разом із Яною Лантратовою опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя

– йдеться в повідомленні.

Водночас в ОВА не уточнили, скільки саме цивільних змогли залишити окуповане місто та які обсяги гуманітарної допомоги туди доставили.

Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - Лубінець01.11.26, 02:53 • 36880 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Меланія Трамп
Війна в Україні
Олешки
Херсонська область