Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Вашингтоне встречу с представителями Украины и России. В состав украинской делегации войдут глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Встреча состоится в Белом доме. Российскую сторону, по предварительной информации, будут представлять спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев и российский омбудсмен Яна Лантратова.

Ожидается, что во время мероприятия Мелания Трамп выступит с речью о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Что известно о гуманитарной миссии

По сообщениям, в конце октября Украина и Россия при посредничестве Мелании Трамп и Папы Римского Льва XIV договорились о локальном прекращении огня в Олешках.

Целью договоренности называли создание условий для выезда гражданских жителей из временно оккупированного города.

Мелания Трамп соберёт представителей россии и Украины и выступит в Белом доме 5 ноября