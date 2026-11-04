Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями
Киев • УНН
5 ноября Мелания Трамп примет украинскую и российскую делегации в Вашингтоне. Обсудят гуманитарную миссию в оккупированных Олешках.
Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Вашингтоне встречу с представителями Украины и России. В состав украинской делегации войдут глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Встреча состоится в Белом доме. Российскую сторону, по предварительной информации, будут представлять спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев и российский омбудсмен Яна Лантратова.
Ожидается, что во время мероприятия Мелания Трамп выступит с речью о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
Что известно о гуманитарной миссии
По сообщениям, в конце октября Украина и Россия при посредничестве Мелании Трамп и Папы Римского Льва XIV договорились о локальном прекращении огня в Олешках.
Целью договоренности называли создание условий для выезда гражданских жителей из временно оккупированного города.
Мелания Трамп соберёт представителей россии и Украины и выступит в Белом доме 5 ноября03.11.26, 14:58 • 4504 просмотра