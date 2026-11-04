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Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками

Київ • УНН

 • 18 перегляди

5 листопада Меланія Трамп прийме українську та російську делегації у Вашингтоні. Обговорять гуманітарну місію в окупованих Олешках.

Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада проведе у Вашингтоні зустріч із представниками України та росії. До української делегації увійдуть голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Зустріч відбудеться у Білому домі. Російську сторону, за попередньою інформацією, представлятимуть спецпредставник кремля Кирило Дмитрієв та російська омбудсменка Яна Лантратова.

Очікується, що під час заходу Меланія Трамп виступить із промовою про гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Що відомо про гуманітарну місію

За повідомленнями, наприкінці жовтня Україна та росія за посередництва Меланії Трамп і Папи Римського Лева XIV домовилися про локальне припинення вогню в Олешках.

Метою домовленості називали створення умов для виїзду цивільних жителів із тимчасово окупованого міста.

Меланія Трамп збере представників росії та України і виступить у Білому домі 5 листопада03.11.26, 14:58 • 4410 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Меланія Трамп
Давид Арахамія
Верховна Рада України
Білий дім
Олешки
Вашингтон
Херсонська область
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Україна