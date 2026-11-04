Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками
Київ • УНН
5 листопада Меланія Трамп прийме українську та російську делегації у Вашингтоні. Обговорять гуманітарну місію в окупованих Олешках.
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада проведе у Вашингтоні зустріч із представниками України та росії. До української делегації увійдуть голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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Зустріч відбудеться у Білому домі. Російську сторону, за попередньою інформацією, представлятимуть спецпредставник кремля Кирило Дмитрієв та російська омбудсменка Яна Лантратова.
Очікується, що під час заходу Меланія Трамп виступить із промовою про гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
Що відомо про гуманітарну місію
За повідомленнями, наприкінці жовтня Україна та росія за посередництва Меланії Трамп і Папи Римського Лева XIV домовилися про локальне припинення вогню в Олешках.
Метою домовленості називали створення умов для виїзду цивільних жителів із тимчасово окупованого міста.
Меланія Трамп збере представників росії та України і виступить у Білому домі 5 листопада03.11.26, 14:58 • 4410 переглядiв