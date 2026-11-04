Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу

Демократи здобули переконливу перемогу на проміжних виборах у США 3 листопада, отримавши контроль над обома палатами Конгресу США, що фактично означало відторгнення президента Дональда Трампа на тлі широкого поширення невдоволення виборців станом економіки та війною в Ірані, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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По всій країні демократи здобули перемоги в оплотах республіканців, здобувши як мінімум сім місць у Сенаті та вигравши вибори до Палати представників в округах, які республіканці легко здобули у 2024 році. Декілька новинних агентств прогнозували перемогу демократів у Палаті представників, тоді як Decision Desk HQ прогнозувала їхню перемогу в Сенаті.

Розгром від демократів створює перший реальний бар'єр для влади Трампа у Вашингтоні з моменту повернення до Білого дому минулого року, на тлі того, як партія скористалася хвилею невдоволення виборців, викликаною зростанням вартості життя. "Новий Конгрес, безсумнівно, розслідуватиме діяльність Трампа, його адміністрації та бізнесу, а також загальмує його законодавчий порядок денний", - зазначає видання.

Протягом усієї кампанії республіканці щосили намагалися дистанціюватися від президента, чиї рейтинги схвалення впали до рекордно низьких значень за кілька тижнів до виборів, на тлі того, як він закликав своїх прихильників голосувати так, ніби він сам був кандидатом.

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Кандидати від Демократичної партії скористалися цим розчаруванням. За прогнозами, їхні кандидати отримають місця у Сенаті у штатах Мен, Канзас, Техас, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Айова та Огайо. Їм необхідно отримати чотири додаткові місця, щоб взяти під контроль цю палату. Результатів виборів у Мічигані, де демократи нині захищають своє місце, ще не оголошено.

У боротьбі за Палату представників демократи здобули перемогу в Індіані, Айові, Вірджинії, Техасі, Небрасці, Нью-Джерсі та Пенсільванії, а також в інших штатах. За оцінками NBC News, демократи отримають 255 місць у Палаті проти 180 місць у республіканців. Як підтвердження того, наскільки серйозними були втрати для республіканців, голова передвиборного штабу республіканців у Палаті представників, конгресмен Річард Гадсон, за прогнозами NBC News, мав втратити своє місце у Північній Кароліні.

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У боротьбі за місце в Сенаті Джеймс Таларіко з Техасу, за прогнозами, переможе республіканця Кена Пакстона в напруженій боротьбі за це місце, ставши першим демократом, який виграв вибори на рівні штату приблизно за три десятиліття. AP також прогнозує перемогу Адама Гамільтона в Канзасі, що стане першим випадком, коли демократ виграв місце в Сенаті в цьому штаті з 1932 року. Демократка Енні Ендрюс також здобула приголомшливу перемогу в традиційно республіканській Південній Кароліні, перемігши Дарлін Грем, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема.

Зміна контролю над Палатою представників, яка набуде чинності 3 січня, покладе край можливості Трампа ухвалювати законопроєкти виключно за підтримки республіканців. Але ця зміна навряд чи призведе до значно більш успішного законодавства, зауважує видання. Трамп також, як і раніше, зможе використати свою виконавчу владу в таких питаннях, як торгівля, зовнішня політика та імміграція.

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Що сказав Трамп

В інтерв'ю Fox News після оголошення результатів виборів Трамп заявив, що, на його думку, "частково" причиною поразки республіканців стало зростання цін, спричинене війною з Іраном. Однак він захистив своє рішення розпочати конфлікт і заявив, що не планує вносити зміни до свого кабінету.

"Вітаю демократів. Вони добре попрацювали. Вони чекали цього 11 років, і нарешті досягли цього. Але я не вважаю це ударом по мені", - сказав Трамп.

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Президент США, який спостерігав за результатами виборів разом із членами кабінету та радниками у Східній залі Білого дому, заявив, що "прийме" підсумки. Трамп, без доказів, порушив питання про можливість широкомасштабної фальсифікації виборів перед виборами, зазначає видання.

Як реагують ринки

Невизначеність, викликана розколом в уряді у Вашингтоні, змусила інвесторів відмовитися від ризикованих активів, що призвело до падіння ф'ючерсів на індекс S&P 500 на 1,4%.

Акції також впали на тлі побоювань, що посилення законодавства демократами призведе до ретельнішого регулювання швидкозростаючих підприємств, включаючи розвиток штучного інтелекту. Казначейські облігації США отримали підтримку завдяки припущенням про те, що потенційна політична безвихідь знизить ймовірність додаткових бюджетних видатків, а зниження прибутковості облігацій також чинило тиск на долар США.

Демократи подолали значну перевагу республіканців у фінансуванні, а також незвичайну для середини десятиліття спробу в кількох штатах, очолюваних республіканцями, перекроїти кордони виборчих округів на користь кандидатів від партії. Демократи наслідували їхній приклад, але в результаті карта виявилася вигідною для республіканців.