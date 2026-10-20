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Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитування

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Схвалення діяльності Трампа знизилося до 33%, а 66% американців його не підтримують. Демократи випереджають республіканців на 8 пунктів напередодні проміжних виборів.

Рейтинг Трампа впав до мінімуму за обидва терміни президентства - опитування

Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до рекордно низького рівня з початку другого президентського терміну - до 33%. Про це свідчать результати спільного опитування The Washington Post, ABC News та компанії Ipsos, повідомляє УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням, 66% американців не схвалюють діяльність глави Білого дому, причому більше половини опитаних висловлюють різку незадоволеність його роботою.

Вказується, що порівняно з липневим опитуванням рейтинг Трампа знизився на чотири відсоткові пункти. Однією з головних причин незадоволення залишається економічна ситуація в країні, насамперед зростання вартості життя. Зокрема, 71% респондентів вважають ціни на бензин надто високими.

У змаганні за контроль над Палатою представників демократи мають вісім пунктів переваги серед зареєстрованих та ймовірних виборців, що є покращенням для партії з липневого опитування The Post, коли перевага демократів становила три пункти серед зареєстрованих виборців

- йдеться у статті.

Автори додають, що економічну політику Трампа схвалюють лише 28%. А 48% кажуть, що їхнє фінансове становище погіршилося відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому. Такого показника щодо жодного президента в аналогічних опитуваннях не було з 1986 року.

Нагадаємо

Військові удари США по Ірану підтримують лише 34% американців. Водночас 82% респондентів вважають, що конфлікт, ймовірно, триватиме ще тривалий час.

На тлі війни та подорожчання енергоносіїв у США різко зросли ціни на бензин і дизельне пальне, що посилило занепокоєння американців через інфляцію.

Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC News14.12.25, 19:06 • 19882 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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