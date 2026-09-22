Рейтинг Трампа впав до рекордно низьких 32%, підтримка серед республіканців також різко знизилася – Reuters/Ipsos

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 32% – найнижчого рівня за всю його політичну кар'єру. Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos, пише УНН.

Деталі

Ще минулого тижня роботу Трампа схвалювали 35% американців. Особливо помітно впала підтримка президента серед республіканців – із 82% до 73% за тиждень.

Однією з головних проблем для президента залишається зростання вартості життя. Лише 17% опитаних схвалюють його політику в цій сфері. Серед самих республіканців частка незадоволених діями Трампа щодо вартості життя вперше перевищила частку задоволених – 51% проти 44%.

Американці незадоволені війною з Іраном

Військові удари США по Ірану підтримують лише 34% американців. Водночас 82% респондентів вважають, що конфлікт, ймовірно, триватиме ще тривалий час.

На тлі війни та подорожчання енергоносіїв у США різко зросли ціни на бензин і дизельне пальне, що посилило занепокоєння американців через інфляцію.

Опитування також зафіксувало розрив у партійних уподобаннях напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Серед зареєстрованих виборців 43% заявили про підтримку демократів, а 35% – республіканців. Це найбільший розрив на користь демократів у дослідженнях Reuters/Ipsos цього року.

Опитування провели онлайн серед 1277 повнолітніх американців. Статистична похибка становить близько 3 відсоткових пунктів.

Більшість американських виборців вважають, що політика Трампа зашкодила економіці