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Financial Times

Рейтинг Трампа упал до рекордно низких 32%, поддержка среди республиканцев также резко снизилась — Reuters/Ipsos

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Одобрение Трампа упало до 32%, среди республиканцев — до 73%. Лишь 34% американцев поддерживают удары по Ирану.

Рейтинг Трампа упал до рекордно низких 32%, поддержка среди республиканцев также резко снизилась — Reuters/Ipsos

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 32% — самого низкого уровня за всю его политическую карьеру. Об этом свидетельствует новый опрос Reuters/Ipsos, пишет УНН.

Детали

Еще на прошлой неделе работу Трампа одобряли 35% американцев. Особенно заметно упала поддержка президента среди республиканцев — с 82% до 73% за неделю.

Одной из главных проблем для президента остается рост стоимости жизни. Лишь 17% опрошенных одобряют его политику в этой сфере. Среди самих республиканцев доля недовольных действиями Трампа в отношении стоимости жизни впервые превысила долю довольных — 51% против 44%.

Американцы недовольны войной с Ираном

Военные удары США по Ирану поддерживают лишь 34% американцев. В то же время 82% респондентов считают, что конфликт, вероятно, будет продолжаться еще длительное время.

На фоне войны и подорожания энергоносителей в США резко выросли цены на бензин и дизельное топливо, что усилило обеспокоенность американцев из-за инфляции.

Опрос также зафиксировал разрыв в партийных предпочтениях накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Среди зарегистрированных избирателей 43% заявили о поддержке демократов, а 35% — республиканцев. Это самый большой разрыв в пользу демократов в исследованиях Reuters/Ipsos в этом году.

Опрос провели онлайн среди 1277 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

Большинство американских избирателей считают, что политика Трампа нанесла ущерб экономике21.09.26, 04:37 • 5784 просмотра

Степан Гафтко

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Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран