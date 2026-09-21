Большинство американских избирателей считают, что политика Трампа нанесла ущерб экономике
Киев • УНН
По данным NBC News, 55% избирателей считают политику Трампа вредной для экономики, а 56% не одобряют его работу. Демократы опережают республиканцев — 50% против 45%.
55% зарегистрированных американских избирателей считают, что политика президента США Дональда Трампа нанесла ущерб экономике страны, тогда как его работу одобряют 41%. Об этом свидетельствует новый опрос NBC News, пишет УНН.
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Доля избирателей, которые негативно оценивают влияние политики Трампа на экономику, выросла с 48% в марте до 55% в сентябре. В то же время 26% респондентов считают, что его политика помогла экономике, а 18% не заметили существенных изменений.
Работу Трампа на посту президента не одобряют 56% опрошенных. Доля тех, кто полностью одобряет его деятельность, составляет 25%.
Демократы опережают республиканцев перед выборами в Конгресс
В общенациональном опросе относительно выборов в Конгресс кандидатов от Демократической партии поддержали 50% респондентов, а республиканцев — 45%.
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В то же время преимущество демократов меньше, чем на аналогичном этапе перед промежуточными выборами 2018 года, когда оно составляло 12 процентных пунктов.
50% избирателей заявили, что больше опасаются чрезмерной поддержки Трампа республиканцами в случае сохранения ими контроля над Конгрессом. 42% больше обеспокоены возможностью того, что демократы будут препятствовать президенту, если получат большинство.
Опрос также показал, что более 6 из 10 избирателей считают войну с Ираном неоправданной.
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