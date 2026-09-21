Більшість американських виборців вважають, що політика Трампа зашкодила економіці
Київ • УНН
За даними NBC News, 55% виборців вважають політику Трампа шкідливою для економіки, а 56% не схвалюють його роботу. Демократи випереджають республіканців 50% проти 45%.
55% зареєстрованих американських виборців вважають, що політика президента США Дональда Трампа зашкодила економіці країни, тоді як його роботу схвалюють 41%. Про це свідчить нове опитування NBC News, пише УНН.
Деталі
Частка виборців, які негативно оцінюють вплив політики Трампа на економіку, зросла з 48% у березні до 55% у вересні. Водночас 26% респондентів вважають, що його політика допомогла економіці, а 18% не побачили суттєвих змін.
Роботу Трампа на посаді президента не схвалюють 56% опитаних. Частка тих, хто повністю схвалює його діяльність, становить 25%.
Демократи випереджають республіканців перед виборами до Конгресу
У загальнонаціональному опитуванні щодо виборів до Конгресу кандидатів від Демократичної партії підтримали 50% респондентів, а республіканців – 45%.
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Водночас перевага демократів менша, ніж на аналогічному етапі перед проміжними виборами 2018 року, коли вона становила 12 відсоткових пунктів.
50% виборців заявили, що більше побоюються надмірної підтримки Трампа республіканцями у разі збереження ними контролю над Конгресом. 42% більше стурбовані можливістю того, що демократи перешкоджатимуть президенту, якщо отримають більшість.
Опитування також показало, що понад 6 із 10 виборців вважають війну з Іраном невиправданою.
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